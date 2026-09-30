Smíchejte ocet s peroxidem vodíku a nechte 10 dní odstát. Co pak uděláte se záhony, poznáte ještě na jaře podle úrody

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Úsporný zahradní trik: Domácí zavlažovač z plastové lahve zalije celou zahraduZdroj: Freepik
Článek byl publikován 30.09.2026 16:45
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