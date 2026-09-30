Milion Čechů dostane zdarma nový elektroměr a nemusí o něj žádat. Zjistěte, jestli máte nárok i vy a kdy přijde řada

Milion domácností není přehnaná zkratka. Jen projekt ČEZ Distribuce SmartME počítá s instalací 1 029 516 chytrých elektroměrů. K tomu PREdistribuce míří na 300 tisíc kusů do roku 2030 a EG.D měla k září 2026 v síti přes 290 tisíc měřidel s tempem kolem 17 tisíc nových měsíčně. Přesněji se bavíme o odběrných místech, ne o jednotlivých lidech, ale v praxi to znamená, že se v řádu stovek tisíc českých domácností v příštích měsících a letech objeví na zdi nová krabička. A hlavně: zákazník o ni standardně nemusí žádat. Distributor výměnu organizuje sám, předem se ozve a pokud je elektroměr volně přístupný, technik ho vymění i bez vaší přítomnosti. Zákonná povinnost mít chytré měření nejpozději do 1. července 2027 se podle vyhlášky č. 359/2020 Sb. vztahuje na odběrná místa na nízkém napětí s přímým měřením a roční spotřebou nad 6 MWh. Ostatní domácnosti přijdou na řadu postupně v dalších letech.
Kdo spadá do povinné vlny a kdo čeká
Klíčová otázka nezní „přijde technik zítra“, ale „patřím do skupiny nad 6 MWh, nebo budu čekat na pozdější plošnou výměnu“. Hranice 6 MWh ročně odpovídá zhruba domácnosti s elektrickým vytápěním, tepelným čerpadlem nebo kombinací bojleru a vyšší spotřeby. Typický byt s roční spotřebou kolem 2–3 MWh do této vlny nespadá.
Kromě spotřeby nad 6 MWh mají na přednostní výměnu nárok i odběrná místa s připojenou výrobnou elektřiny, tedy třeba s fotovoltaikou na střeše, a domácnosti zapojené do sdílení elektřiny. PREdistribuce to uvádí přímo na svém webu, ČEZ mezi prvními prioritami zmiňuje totéž. Pokud jste členem skupiny sdílení, distributor zajistí výměnu elektroměru automaticky, i když vaše spotřeba nedosahuje 6 MWh.
Jak poznáte svého distributora a jak rychle výměna proběhne
Distributor se neurčuje podle dodavatele elektřiny, ale podle adresy:
- PREdistribuce – Praha a Roztoky. Na konci roku 2025 měla 50 tisíc chytrých elektroměrů. Instalace pro povinnou vlnu nad 6 MWh běží od roku 2025 s cílem dokončit ji do 30. června 2027.
- EG.D (skupina E.ON) – Jihomoravský a Jihočeský kraj, části Zlínského a Olomouckého kraje a Vysočiny. K září 2026 přes 290 tisíc kusů, do konce roku 2026 výhled nad 350 tisíc.
- ČEZ Distribuce – zbytek republiky, tedy zhruba 66 % rozlohy ČR. Na konci roku 2025 měla přes 256 tisíc chytrých elektroměrů z celkového plánu přes milion kusů.
Veřejný harmonogram po jednotlivých adresách žádný z distributorů nezveřejňuje. Termín výměny oznamuje distributor individuálně, dopisem, e-mailem nebo SMS. Pokud je elektroměr volně přístupný, u ČEZ Distribuce může výměna proběhnout i bez přítomnosti zákazníka.
Co se vlastně změní a proč to není jen nová krabička
Starší elektroměr typicky měří spotřebu souhrnně a odečet se provádí jednou za delší období. Chytrý elektroměr zaznamenává data v patnáctiminutových intervalech a přenáší je dálkově. Konec samoodečtů. A hlavně: vstupenka ke sdílení elektřiny, detailnímu přehledu o spotřebě a případně dynamickým tarifům.
Důležitá technická nuance, kterou distributoři příliš nezdůrazňují: samotná fyzická montáž nového elektroměru ještě nemusí znamenat plnou funkčnost. ČEZ Distribuce standardně instaluje měřidla nejprve v režimu C4, bez dálkového přenosu dat. Do režimu C1, který umožňuje zobrazení dat v portálu a využití všech chytrých funkcí, je přeřazuje až tam, kde je stabilní komunikace. PREdistribuce po úspěšném testu registruje měřidla jako C1, C2 nebo C3, přičemž kategorie C2 umí navíc ovládat spotřebiče typu bojler nebo tepelné čerpadlo.
Samotná výměna podle ČEZ nemění váš produkt, fixaci ani výši záloh. Žádný háček v podobě povinné změny smlouvy. Instalace i běžná údržba jsou bez poplatku. Jediná výjimka: pokud je nutná úprava elektroměrového rozvaděče na vaší straně, tu si hradíte sami.
Ušetříte, nebo je to jen povinnost?
Samo o sobě průběhové měření účet nesníží. Úsporný efekt vzniká až ve chvíli, kdy domácnost umí reagovat na data a přesunout praní, ohřev vody nebo nabíjení auta do hodin s nižší cenou. ČEZ uvádí, že s dynamickým tarifem lze přesunem spotřeby dosáhnout úspory až 50 % nákladů v příslušných pásmech. Největší potenciál mají domácnosti s bojlerem, tepelným čerpadlem, wallboxem nebo fotovoltaikou. Byt s nízkou a málo flexibilní spotřebou z toho vytěží podstatně méně.
Na dynamický tarif se můžete přihlásit až ve chvíli, kdy máte průběhové měření skutečně aktivní. Podle ERÚ smlouva s dynamickým určením ceny nabude účinnosti jen tehdy, když je odběrné místo vybaveno průběhovým měřením. Pokud by vám nevyhovovala, lze ji vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou. A pozor na mýtus záporných cen: na velkoobchodním trhu se skutečně objevují hodiny se zápornou cenou elektřiny, ale na vaší faktuře dál zůstává regulovaná složka, systémové služby, daně a marže obchodníka. „Elektřina zdarma“ to není.
Co udělat po výměně
Po montáži nového elektroměru dává smysl ověřit sepnutí nízkého tarifu a reakci bojleru nebo elektrického vytápění, zvlášť u domácností s dvoutarifní sazbou. PREdistribuce upozorňuje, že výměna znamená krátké přerušení dodávky a kategorie C2 přebírá ovládání blokovaných spotřebičů. Technicky orientovaní uživatelé mohou u PRE po aktivaci požádat o zpřístupnění rozhraní HAN pro chytrou domácnost, a to bezplatně.
Největší praktická změna není samotná výměna krabičky na zdi. Je to vstupenka ke sdílení elektřiny, detailním datům a dynamickým tarifům. Jestli ji využijete, záleží na vás, ale bez chytrého elektroměru se k těmto možnostem nedostanete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík