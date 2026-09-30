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Milion Čechů dostane zdarma nový elektroměr a nemusí o něj žádat. Zjistěte, jestli máte nárok i vy a kdy přijde řada

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Distributoři elektřiny v ČR montují chytré elektroměry ve velkém. Pro statisíce domácností s vyšší spotřebou je zákonný termín výměny 1. červenec 2027.
ČEZ, chytrý elektroměr, výměna

ČEZ, chytrý elektroměr, výměna

Zdroj: ČEZ
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 20:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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