Rajčata na konci srpna potřebují jinou péči: 6 kroků pro sklizeň až do podzimu

Rajčata na konci srpna potřebují jinou péči než na začátku léta. Těchto 6 kroků jim pomůže dozrát a udržet sklizeň až do podzimu.
Co dělat s rajčaty v srpnu
Srpen je měsícem, kdy na záhonech dozrává hlavní část úrody, pro milovníky rajčat jde ale zároveň o jedno z nejdůležitějších období sezony. Rostliny jsou v této době plné plodů, některé se už barví, jiné ale stále zůstávají zelené.
Co udělat, aby rajčata konečně začala červenat? Cílem už není podporovat bujný vegetativní růst keříků, ale koncentrovat veškerou sílu rostliny do dozrávání plodů. Důležité je udržet keře zdravé, vitální a odolné až do podzimu.
1. Zkontrolujte, jestli mají rajčata dostatek vody
Letošní srpen se nese ve znamení tropických teplot. Rajčata sice milují teplo, ale horké dny pro ně představují velkou zátěž. Vyhněte se zalévání na listy a také slabému kropení každý den. Rostliny potřebují vláhu v hloubce. Střídání sucha a nárazového přemokření je častou příčinou praskání plodů, které kazí estetický dojem i kvalitu vaší sklizně.
Naopak častá, ale nedostatečná zálivka vede k tomu, že půda rychle vysychá a kořeny nemají dostatek vláhy. V takovém případě ztrácí keříky svou vitalitu, začnou se jim kroutit listy a rostlina vadne. Aby keříky zůstaly i nadále vitální, vyžadují stabilní, hlubokou zálivku směřovanou přímo ke kořenům.
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2. Odstraňte spodní a poškozené listy
Rajčata potřebují dostatek čerstvého vzduchu. Průběžně odstraňujte listy, které se dotýkají země, vykazují známky stárnutí a žloutnutí, nebo jsou na nich patrné choroby. Pozor však na to, abyste rostlině neodebrali příliš mnoho listů. Zdravé listy v horní části jsou nezbytné pro fotosyntézu, která je motorem zrání plodů. Zachovejte zdravou rovnováhu mezi ochranou a nutnou asimilací.
3. Zaštipujte vrcholky, pokud rostlina stále žene nové výhony
Pěstujete-li tyčková rajčata a rostlina stále vytváří nové výhony a květenství, může být v druhé polovině srpna vhodné zaštípnout vrchol hlavního výhonu. U pozdních odrůd tím omezíte další růst a rostlina může více energie věnovat plodům, které už má nasazené.
4. Pravidelně sklízejte zralá rajčata
Sklizeň zralých plodů je radost i nutná péče. Nenechávejte plody na keřících přezrávat. Pravidelný sběr uvolňuje místo pro dozrávání dalších plodů a snižuje zátěž keře. Blíží-li se chladnější noci nebo deštivé počasí, nebojte se sklidit rajčata, která teprve začínají měnit barvu. Dozrají i doma na kuchyňské lince.
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5. Zkontrolujte rostliny kvůli plísni
Srpen bývá díky vysokým teplotám během dne a chladnějším nocím zatěžkávací zkouškou pro vaše rostliny. Pravidelně je proto kontrolujte a hledejte hnědé či černé skvrny. Rychle se šířící poškození listů či plodů je vážným varovným signálem.
Napadené části okamžitě odstraňte a vyhoďte je do odpadu. Silně napadené listy a plody raději nedávejte do domácího kompostu. Choroba by v něm mohla přežít a příští rok se dostat do ostatních záhonů.
6. S hnojením už zacházejte opatrně
Srpen už není obdobím pro pravidelné silné přihnojování. Pokud rostliny stále intenzivně plodí, mohou ocenit mírnou dávku hnojiva určeného pro plodovou zeleninu. Vyhněte se ale nadměrnému přísunu dusíku, který podporuje především růst listů a nových výhonů.
Co dělat s rajčaty, která stále kvetou?
Je to známka vitality, ale v srpnu už může být kontraproduktivní. Na konci sezony nové květy často nestihnou vytvořit plnohodnotné plody. U bujně rostoucích tyčkových rajčat můžete část těchto pozdních květenství šetrně odstranit. Rostlina díky tomu přesměruje svou energii k plodům, které už mají šanci dozrát do své plné krásy.
Tip redakce PlanetaZahrady
V srpnu už rajčatům nepomůže „víc všeho“. Nejvíc jim prospívá dostatek světla, přiměřená zálivka, dobré proudění vzduchu a průběžná sklizeň. Každý týden jim věnujte pár minut a odstraňte vše, co je poškozené nebo rostlinu zbytečně zatěžuje. Právě pravidelná drobná péče může rozhodnout o tom, jak dlouho bude úroda pokračovat.
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Autor: Kristýna Franclová
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