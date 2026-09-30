AMD zveřejnila ceny a specifikace Zen 6 Epyc Venice: 8-256 jader, $700-$14 904

Začněmě podobou čipů. Dvojice vlevo patří k „velkým“ modelům určeným pro socket SP7 (16 kanálů, 300-600 wattů). IOD (centrální čiplet) je oproti minulé generaci rozdělený na dva a spojení (vzájemně i s ostatními čiplety) je realizováno přímo přes křemík, nikoli přes pouzdro jako u minulé generace. Krajní (levý) z této dvojice je vybaven osmi 32jádrovými Zen 6 čiplety, pravý osmi 8jádrovými.
Zleva: SP7 až 256 jader, SP7 až 64 jader, SP8 až 128 jader, SP8 až 64 jader (AMD)
Dvojice vpravo míří do socketu SP8 (8 kanálů, 130-400 wattů), využívá menší IOD (centrální čiplet) a umožňuje připojit až (buďto) čtyři 32jádrové čiplety (~128 jader) nebo osm osmijádrových (~64 jader). Všechny modely pro socket SP7 podporují dvousocketové systémy, modely pro socket SP8 existují v jedno- (P) i dvousocketových variantách. Modely označené F podporují vyšší takty (jsou optimalizované pro vyšší výkon na jádro), zde konkrétně 5 GHz.
|Model
|Jád. / vlák.
|Takt
|L3 cache
|TDP
|Cena
|SP7 Socket
|EPYC 9996
|256 / 512
|2,55 / 4,1 GHz
|1024MB
|600W (400-600W)
|$14 904
|EPYC 9966
|192 / 384
|2,9 / 4,0 GHz
|768MB
|600W (400-600W)
|$14 079
|EPYC 9846
|168 / 336
|2,85 / 3,7 GHz
|768MB
|500W (320-500W)
|$13 114
|EPYC 9756
|128 / 256
|3,15 / 4,0 GHz
|512MB
|500W (320-500W)
|$12 498
|EPYC 9G76
|96 / 192
|3,4 / 4,8 GHz
|384MB
|500W (320-500W)
|$11 622
|EPYC 9686F
|96 / 192
|3,4 / 5,0 GHz
|384MB
|500W (400-600W)
|$11 434
|EPYC 9656
|96 / 192
|3,05 / 3,7 GHz
|512MB
|400W (220-400W)
|$9 713
|EPYC 9586F
|64 / 128
|3,75 / 5,0 GHz
|384MB
|500W (400-600W)
|$9 701
|EPYC 9556
|64 / 128
|2,75 / 4,3 GHz
|384MB
|300W (220-300W)
|$8 008
|SP8 Socket
|EPYC 9746
|128 / 256
|2,9 / 4,0 GHz
|512MB
|400W (200-400W)
|$11 679
|EPYC 9736
|128 / 256
|2,7 / 3,7 GHz
|256MB
|360W (200-400W)
|$10 639
|EPYC 9736P
|128 / 256
|2,7 / 3,7 GHz
|256MB
|360W (200-400W)
|$9 989
|EPYC 9676F
|96 / 192
|3,1 / 5,0 GHz
|384MB
|400W (200-400W)
|$10 116
|EPYC 9646
|96 / 192
|2,8 / 3,7 GHz
|256MB
|300W (155-300W)
|$8 904
|EPYC 9646P
|96 / 192
|2,8 / 3,7 GHz
|256MB
|300W (155-300W)
|$8 001
|EPYC 9576F
|64 / 128
|3,55 / 5,0 GHz
|384MB
|400W (200-400W)
|$9 431
|EPYC 9536
|64 / 128
|3,25 / 4,0 GHz
|256MB
|300W (155-300W)
|$7 837
|EPYC 9526
|64 / 128
|2,75 / 3,7 GHz
|256MB
|220W (130-220W)
|$7 123
|EPYC 9536P
|64 / 128
|3,25 / 4,0 GHz
|256MB
|300W (155-300W)
|$6 595
|EPYC 9476F
|48 / 96
|3,65 / 5,0 GHz
|192MB
|330W (200-400W)
|$6 695
|EPYC 9456
|48 / 96
|3,2 / 3,7 GHz
|256MB
|265W (155-300W)
|$5 252
|EPYC 9456P
|48 / 96
|3,2 / 3,7 GHz
|256MB
|265W (155-300W)
|$4 628
|EPYC 9376F
|32 / 64
|3,8 / 5,0 GHz
|192MB
|285W (200-400W)
|$4 849
|EPYC 9356
|32 / 64
|3,6 / 4,5 GHz
|192MB
|250W (155-300W)
|$3 789
|EPYC 9336
|32 / 64
|3,15 / 3,7 GHz
|128MB
|195W (155-300W)
|$3 320
|EPYC 9356P
|32 / 64
|3,6 / 4,5 GHz
|192MB
|250W (155-300W)
|$2 795
|EPYC 9276F
|24 / 48
|3,8 / 5,0 GHz
|96MB
|230W (200-400W)
|$3 512
|EPYC 9256
|24 / 48
|2,85 / 4,5 GHz
|96MB
|190W (130-220W)
|$2 501
|EPYC 9176F
|16 / 32
|3,9 / 5,0 GHz
|192MB
|200W (200-400W)
|$3 787
|EPYC 9116
|16 / 32
|2,85 / 4,5 GHz
|48MB
|160W (130-220W)
|$1 200
|EPYC 9016
|8 / 16
|3,05 / 4,8 GHz
|48MB
|130W (130-220W)
|$700
Modelům určeným pro dvousocketové systémy zbývá volných 192 PCIe 6.0 linek na systém, modelům pro jednosocketové systémy 128 PCIe 6.0 linek na systém (u dvousocketových je část použita ke vzájemné komunikaci).
Cenový rozsah začíná na $700 a končí na $14 904. Top model Epyc 9996 vychází nejvýhodněji co do ceny za jádro ($58), AMD na něm nemá žádný prémiový příplatek (průměr ceny za jádro ze všech modelů je téměř $110, maximální cena za jádro je $237 u Epyc 9176F), navzdory skutečnosti, že k tomuto procesoru neexistuje přímá konkurence a Intel teprve kolem pololetí příštího roku vydá zpožděné Xeony Diamond Rapids postavené na jádrech Panther Cove, kterým chybí podpora HT / SMT (nabídnou maximálně 192-256 vláken), což je patrně degraduje na konkurenty Epyců minulé generace (Zen 5).