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AMD zveřejnila ceny a specifikace Zen 6 Epyc Venice: 8-256 jader, $700-$14 904

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Kompletní specifikace včetně oficiálních doporučených cen až 256jádrových Epyců Venice zveřejnila AMD. Také se můžete podívat na podobu konkrétních čipů disponujících 12-32jádrovými čiplety…
AMD Epyc Venice Zen 6

AMD Epyc Venice Zen 6

Zdroj: AMD
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 22:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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