LeBron už chtěl skončit. Přesvědčili ho Maxey i Embiidův nesplněný sen

Curry podepsal až do jednačtyřiceti a může se připojit k mimořádné úzké skupině hvězd jako Nowitzki a Bryant
- James po osmi sezonách opustil Lakers a s Philadelphií uzavřel dvouletý kontrakt za osm milionů dolarů.
- Tyrese Maxey patřil po LeBronově rozhodnutí nevrátit se do Los Angeles mezi první hráče, kteří mu zavolali.
- James chce pomoci Joelu Embiidovi překonat hranici druhého kola play off a získat první mistrovský titul kariéry.
Když LeBronovi skončila poslední sezona v dresu Los Angeles Lakers, jeho první myšlenky nesměřovaly k dalšímu angažmá. Na sociálních sítích dokonce naznačil, že má pocit, že je s basketbalem hotový.
Po čase stráveném s rodinou se ale situace změnila. Během letní přípravy zjistil, že se stále cítí dostatečně dobře fyzicky i psychicky, a rozhodl se pokračovat.
"Myslím, že jsem stále víc zamilovaný do snahy zjistit, jak dlouho ještě dokážu vzdorovat všem předpokladům," vysvětlil v podcastu Mind the Game, který moderuje společně se Stevem Nashem.
Philadelphia přitom zpočátku nebyla samozřejmou destinací. James dokonce přiznal, že o Sixers původně prakticky neuvažoval. Situaci změnil překvapivý obchod s Bostonem, po kterém do týmu dorazil šampion NBA a MVP finále Jaylen Brown.
Maxey zavolal, Embiid představoval další motivaci
Dalším důležitým člověkem byl Tyrese Maxey. Oba hráči mají stejného agenta a dlouhé roky spolu udržují přátelský vztah. Společně také trénovali už od Maxeyho začátků v NBA.
Jakmile James oznámil Lakers, že se do klubu nevrátí, Maxey začal jednat. "Když jsem se stal volným hráčem a rozhodli jsme se dát Lakers vědět, že se nevrátím, byl jedním z prvních lidí, kteří mi zavolali," popsal James.
Vedle osobního vztahu s Maxeym ho lákala ještě jedna basketbalová výzva. Joel Embiid už získal cenu pro nejužitečnějšího hráče NBA, dvakrát se stal nejlepším střelcem ligy a má olympijské zlato. Jedna zásadní položka mu ale stále chybí.
Od chvíle, kdy ho Philadelphia v roce 2014 draftovala jako trojku, se Sixers s Embiidem nedostali přes druhé kolo play off. "V naší lize už dokázal všechno a jediná věc, kterou ještě nezískal, je titul. Chci se mu pokusit pomoci vyhrát ten první,“ vysvětlil LeBron.
James zároveň připomněl, jak silně je Embiid spojený s celou érou Philadelphie označovanou jako The Process. "Má na zádech celé město. Deset nebo dvanáct let je ‚The Process‘. Myslím, že je čas dostat ho v tom procesu ještě dál. Doufám, že můžu být tím posledním malým dílkem, který mu pomůže překonat tuhle překážku," přidal.
Sixers v minulé základní části vyhráli 45 ze 82 zápasů a ve druhém kole play off nestačili na pozdější šampiony New York Knicks, kteří je vyřadili bez jediného vítězství Philadelphie. Přidáním Jamese a Browna k Maxeymu a Embiidovi se ambice klubu výrazně mění.
LeBron navíc ani v jednačtyřiceti letech nepřichází pouze jako zkušený mentor. V minulé sezoně měl průměry 20,9 bodu, 6,1 doskoku a 7,2 asistence na zápas. Za více než 1600 utkání základní části kariéry drží průměr 26,8 bodu, 7,5 doskoku a 7,4 asistence.
Philadelphia je čtvrtou zastávkou jeho kariéry. S předchozími třemi organizacemi Clevelandem, Miami i Lakers dokázal získat titul. V Los Angeles strávil nepřetržitě osm sezon, což bylo jeho nejdelší působení v jednom klubu, a v roce 2020 pomohl Lakers k jejich sedmnáctému mistrovskému titulu.
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