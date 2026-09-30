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LeBron už chtěl skončit. Přesvědčili ho Maxey i Embiidův nesplněný sen

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LeBron James po třiadvacáté sezoně v NBA vážně uvažoval, že je čas skončit. O několik měsíců později ale místo odchodu do důchodu podepsal dvouletou smlouvu s Philadelphií 76ers za osm milionů dolarů. Jednačtyřicetiletá legenda nyní poprvé podrobněji vysvětlila, co za překvapivým rozhodnutím stálo. Velkou roli sehrál jeho dlouholetý vztah s Tyresem Maxeym, příchod Jaylena Browna a také touha pomoci Joelu Embiidovi získat první titul NBA.
LeBron už chtěl skončit. Přesvědčili ho Maxey i Embiidův nesplněný sen

LeBron už chtěl skončit. Přesvědčili ho Maxey i Embiidův nesplněný sen

Zdroj: Philadelphia 76ers
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 20:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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