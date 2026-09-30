Stíhačka udělá kotoul ve vzduchu a letí dál: Su-37 předvedl kulbit v roce 1996, o šest let později se zřítil

Sovětské a po něm ruské letectvo si dlouhodobě zakládá na supermanévrovatelnosti, tedy na schopnosti letounu provádět obraty, které vypadají, jako by se pilot na chvíli přestal řídit fyzikou. Smysl to má mít v souboji na krátkou vzdálenost, kde jde o to dostat se protivníkovi za záda dřív, než on dostane za záda vás. Kulbit patří k tomu nejefektnějšímu, co se v téhle disciplíně dá předvést.
Krátká uzavřená smyčka, kterou drží pohromadě vektorování tahu
Popsat kulbit technicky znamená mluvit o krátké uzavřené smyčce, při níž letoun využívá vektorování tahu motorů. Divák u dráhy vidí něco jiného: stroj se převalí a udělá ve vzduchu salto na zádech, pilot ho pak srovná do vodorovné polohy a pokračuje v letu, jako by se nic nestalo.
Celý manévr trvá jen pár vteřin a jeho podstatou je, že letoun se otáčí kolem vlastní osy prakticky na místě, místo aby opsal velkou smyčku o poloměru stovek metrů. Právě proto se mu říká i Frolovova čakra a právě proto se objevuje na leteckých dnech znovu a znovu.
Terminátor, který existoval v jediném kuse
Letoun, který kulbit proslavil, se jmenuje Suchoj Su-37 Flanker-F a přezdívá se mu Terminátor. Nešlo o sériovou stíhačku, ale o technologický demonstrátor, a postavil se jenom jeden jediný kus. Celá pověst stroje tak stojí na výkonech jednoho letounu na několika přehlídkách.
Konec přišel v roce 2002, kdy se Su-37 zřítil kvůli selhání strukturální integrity. Pilot se stihl katapultovat. Schopnost extrémních manévrů, kterou byl stroj proslulý, se mu podle dostupných informací stala osudnou, a s jediným postaveným kusem znamenala havárie zároveň konec celého programu.
Zpomalit, nechat protivníka přeletět a pověsit se mu za ocas
Původní bojová myšlenka za kulbitem je srozumitelná: prudce zpomalit, nechat nepřítele proletět kolem a pak se mu zezadu přilepit na ocas. V praxi je to ale manévr, který si pilot nemůže dovolit. Musel by ho zahájit v přesně daný okamžik, a když se netrefí, zůstane viset ve vzduchu bez rychlosti, tedy v roli terče.
K tomu se přidává druhý problém. Moderní letecké souboje se vedou převážně na velkou vzdálenost podle dat z radarů a k situaci, kdy by se dva stroje honily tak blízko u sebe, aby kulbit dával smysl, se většinou vůbec nedojde. Manévr, který by pilot použil jednou za kariéru a při chybě by ho stál život, je v podstatě přehlídkové číslo, ne bojový nástroj.
Umí ho i Američané, ukázal to F-22 Raptor
Kulbit bývá prezentovaný jako ruská specialita a většina letounů, které ho zvládají, opravdu pochází z ruských konstrukčních kanceláří. Výlučnost to ale není: dokázal ho provést i americký Lockheed Martin F-22 Raptor, tedy stroj z úplně jiné školy leteckého designu.
Záběry Su-37 při kulbitu, které dnes kolují po internetu nejčastěji, pocházejí z Farnborough International Airshow v roce 1996 a najdete je na YouTube kanálu 93MilitaryReloaded.