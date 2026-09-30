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Zavřít skleník na noc znamená okamžitou zkázu. Sto procentní vlhkost už po západu slunce spustí klíčení botrytidy na celé úrodě

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Zavřít skleník na petlici v obavě před ranním chladem vypadá jako logická ochrana úrody. Jakmile však dopoledne vysvitne slunce, uvnitř vznikne parní lázeň s třiceti stupni, která během několika dnů zlikviduje zrající rajčata plísní šedou.
Vnitřní prostor skleníku s řadami vzrostlých rostlin rajčat

Vnitřní prostor skleníku s řadami vzrostlých rostlin rajčat

Zdroj: Michael Garlick / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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