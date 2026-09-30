Zavřít skleník na noc znamená okamžitou zkázu. Sto procentní vlhkost už po západu slunce spustí klíčení botrytidy na celé úrodě

Zavřít skleník na petlici v obavě před ranním chladem vypadá jako logická ochrana úrody. Jakmile však dopoledne vysvitne slunce, uvnitř vznikne parní lázeň s třiceti stupni, která během několika dnů zlikviduje zrající rajčata plísní šedou.
Podle výzkumných fytopatologických studií britské Královské zahradnické společnosti (
Royal Horticultural Society) i metodických pokynů bavorského zemského ústavu pro zahradnictví ( Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau) potřebují spory houby Botrytis cinerea (plísně šedé) k úspěšnému vyklíčení a nevratnému průniku do pletiv plodu přítomnost tekutého vodního filmu po dobu pouhých čtyř až šesti hodin při teplotě nad osmnáct stupňů Celsia. Zavřený skleník na začátku podzimu nabízí tomuto patogenu naprosto ideální podmínky: ranní srážení rosy na chladných tabulích skla stéká na listy, zatímco polední sluneční paprsky zvednou teplotu v nevětraném prostoru přes třicet stupňů.
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Klíčem k pochopení podzimní zkázy ve skleníku je fyzikální chování vzduchu a teplota rosného bodu. Teplý vzduch je schopen pojmout mnohonásobně více vodní páry než vzduch studený – zatímco při pětadvaceti stupních Celsia pojme jeden krychlový metr vzduchu až třiadvacet gramů vody, při ranních čtyřech stupních je to pouhých šest gramů. Zbývajících sedmnáct gramů vody na každý kubík prostoru se při nočním ochlazení musí nevyhnutelně vysrážet v kapalné formě.
Vzrostlé keře rajčat a paprik navíc neustále dýchají a odpařují vodu. Jediná dospělá rostlina rajčete transpiruje kořeny přijatou vodu do listů a odpaří do vzduchu jeden až dva litry vody denně. Pokud na noc skleník neprodyšně uzavřete, relativní vlhkost vzduchu uvnitř dosáhne sta procent během několika desítek minut po západu slunce.
Když se vnitřní teplota skla či polykarbonátu ochladí nočním vzduchem na tři stupně, na vnitřním plášti se vytvoří souvislá vrstva vody. Ta začne po kapkách dopadat přímo na vrcholy rostlin, květenství a zrající plody. Jakmile v deset hodin dopoledne vysvitne slunce a skleník zůstane zavřený, skleníkový efekt zafunguje jako obří inkubátor. Vznikne nehybná parní lázeň s vysokou teplotou a stoprocentní vlhkostí, která pletiva rostlin doslova spaří.
Otevřená střešní okna umožňují bezpečný únik horkého vlhkého vzduchu a zabraňují kondenzaci kapek na listech. Houbová exploze: Proč plíseň šedá napadá zrající plody
Spory plísně šedé (
Botrytis cinerea) a černě rajčatové ( Passalora fulva) jsou v půdě a na zbytcích rostlin přítomné celoročně. Za běžného letního počasí se však nedokážou masivně prosadit, protože suchý proudící vzduch a UV záření brání jejich vyklíčení. Na zdravé voskovité kutikule suchého listu spora neprobobtná.
V parní lázni zavřeného podzimního skleníku se však situace radikálně mění. Kapičky zkondenzované vody na stoncích a plodech poskytují sporám vodní prostředí pro klíčení. Během několika hodin enzymy vylučované houbovými vlákny naruší buněčné stěny pokožky plodu. Prvním viditelným příznakem jsou světle hnědé, vodnaté skvrny na bázi kalicha rajčat, kde se kapka vody udrží nejdéle.
Během čtyřiceti osmi hodin se napadené místo pokryje sametovým šedým povlakem, který obsahuje miliony mikroskopických konidií připravených infikovat sousední plody. Podobně jako v případě
plísně na potravinách a mykotoxinů nelze takto zasažená rajčata zachránit pouhým vykrojením skvrny. Mycelium prorůstá celou dužninou a produkuje zdraví škodlivé toxiny, takže veškeré napadené plody musí nekompromisně skončit v popelnici.
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Jediným účinným nástrojem, jak v říjnu udržet skleník zdravý a nechat plody bezpečně dozrát, je řízené větrání a striktní režim zálivky. Podobně jako v parném létě, kdy
přehřátý skleník zastavuje tvorbu plodů, i na podzim je přehřátí největším nepřítelem úrody.
Větrání na podzim musí fungovat na principu komínového tahu. Horký a vlhkostí nasycený vzduch přirozeně stoupá vzhůru ke hřebeni střechy. Pokud necháte střešní větrací okna trvale pootevřená na větrací štěrbinu (nebo využijete automatické otvírače s voskovým pístem, které reagují na vzestup teploty nad osmnáct stupňů), vlhkost odchází plynule ven dříve, než se stačí proměnit v kapky na stropě.
Druhou zásadní chybou je večerní zalévání. Zalijete-li rajčata v šest hodin večer, voda zůstane na povrchu půdy a celou noc se bude v uzavřeném prostoru odpařovat. Na podzim se zalévá výhradně ráno, ideálně mezi osmou a desátou hodinou, jakmile se skleník začne prohřívat. Zálivku směřujte výhradně ke kořenům, nejlépe do zapuštěných plastových lahví s perforovaným dnem, aby povrch půdy zůstal suchý. Zálivkovou dávku zároveň snižte na třetinu letního objemu – v chladnější podzimní zemi kořeny přijímají vodu podstatně pomaleji.
Zelené plody rajčat potřebují na podzim suchý vzduch a dostatek světla, aby stihly dozrát bez napadení plísní. Srovnání správného a chybného podzimního režimu ve skleníku
Následující přehled shrnuje zásadní rozdíly mezi běžnými zlozvyky pěstitelů a ověřenými postupy profesionálních zahradnických výzkumných stanic.
Parametr péče Častá chyba zahrádkáře Vzniklé mikroklima Správný podzimní postup Větrání oken Úplné uzavření na petlici na noc i den Vzduch stojí, vlhkost 100 %, polední teplota 35 °C Střešní okna otevřená přes den, noční mikroventilace Režim zálivky Večerní kropení hadicí přes listy i půdu Mokré listy celou noc, masivní odpar z bláta Mírná ranní zálivka přímo ke krčku kořenů Listová plocha Ponechání husté džungle listů od země k vrcholu Nedostatek světla, žádný průvan v porostu Radikální odlistění až k prvnímu plodicímu vijanu Vrcholové květy Ponechání pozdních květů a drobných násad Rostlina vysiluje plody, květy hnijí a šíří plíseň Nemilosrdné zaštípnutí terminálu za posledním plodem Hnojení Pozdní přihnojování dusíkatým hnojivem Pletiva jsou vodnatá a mimořádně křehká Ukončení hnojení, případně pouze lehký draslík Záchranný řez rajčat: Odlistění a zaštípnutí terminálů
Aby rostliny v říjnu zvládly dotáhnout nasazenou úrodu do zralosti a nepodlehly houbovým chorobám, vyžadují razantní chirurgický zákrok. Prvním krokem je kompletní odlistění spodních partií. Všechny listy od země až po nejnižší vijan s vyvinutými plody odřízněte ostrým nožem těsně u stonku. Tím vytvoříte u země volný tunel, kterým může proudit vzduch, a zabráníte přenosu spor z povrchu zeminy na listy.
Druhým krokem je zastavení vegetativního růstu (takzvané zrnění neboli dekapitace). Květy, které rajče nasadí na začátku října, už v podmínkách středoevropského podzimu nemají šanci dorůst v plody a dozrát. Rostlina pouze zbytečně plýtvá asimiláty, které zoufale potřebují vyvinutá zelená rajčata v nižších patrech. Odstřihněte celý vrchol hlavního stonku za posledním plně vyvinutým vijanem plodů a odstraňte veškerá nová květenství i boční zálistky.
Pokud meteorologové předpovídají příchod trvalých nočních mrazů pod bod mrazu, skliďte i zcela zelená rajčata, která dosáhla své typické velikosti. Uložte je do dřevěné bedýnky vystlané novinovým papírem do suché místnosti s teplotou kolem osmnácti stupňů a přidejte k nim dvě zralá jablka. Jablka uvolňují plynný fytohormon ethylen, který u rajčat nastartuje přirozený proces dozrávání. Po sklizni nezapomeňte na důkladnou očistu skleníku – podobně jako vyžaduje pečlivost
podzimní výsadba česneku a hygiena půdy, i ze skleníku musíte před zimou odstranit veškeré kořeny a zbytky rostlin, aby se spory nepřenesly do dalšího jara.
Přetmelení vany bez plísní a zatékání: Proč slina na prstu zničí silikon a jaká chyba spáru utrhne Pět zásad pro podzimní péči o skleník
Pro bezpečné dozrání podzimní úrody bez plísní stačí dodržet pět základních pravidel:
1. Otevírejte střešní okna každé dopoledne Jakmile ranní slunce začne ohřívat skleník, otevřete horní větrací okna. Teplý vlhký vzduch musí odejít dříve, než se prostor změní v parní lázeň. Při příznivém počasí ponechte střešní ventilaci na malou štěrbinu otevřenou i přes noc.
2. Zalévejte střídmě a výhradně ráno Vodu dodávejte pouze ke kořenům jednou až dvakrát týdně v dopoledních hodinách. Listy a plody musí zůstat po celý den i noc absolutně suché.
3. Odstraňte spodní listy a zaštípněte vrcholy Oholte stonky od země k prvním plodům, abyste zajistili průvan. Zaštípněte růstové vrcholy a odstraňte všechny pozdní květy, které už nestihnou dozrát.
4. Napadené plody okamžitě vyneste ze zahrady Každý plod či list se stopami plísně šedé ihned opatrně odstřihněte do kbelíku a vyhoďte do popelnice na směsný odpad. Nikdy je neházejte na kompost v blízkosti skleníku. 5. Před mrazy skliďte zelené plody k dozrání doma Před prvními mrazivými nocemi skliďte vyvinutá zelená rajčata a nechte je dojít v teple s jablkem. Rostliny ze skleníku vytrhejte i s kořeny a konstrukci před zimou omyjte.