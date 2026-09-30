Vědci náhodou zaznamenali mozek umírajícího muže. Co zjistili, je totální opak toho, čeho se většina lidí bojí

Vědci náhodou zaznamenali mozek umírajícího muže. Co zjistili, je totální opak toho, čeho se většina lidí bojíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vědci náhodou zaznamenali mozek umírajícího muže. Co zjistili, je totální opak toho, čeho se většina lidí bojíZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 30.09.2026 20:05
Svému starému otci slíbil, že si jej vezme na vánoční svátky domů. Svůj slib však nedodržel, což si bude...
Muž se o nevěře své ženy dozvěděl náhodou. Jelikož mu telefon ukázal hrozící bouřku a déšť, podíval se z...
Není známo, proč ho opustila jeho skupina ostatních slonů. Naštěstí si našlo lidskou matku, která je pro...
Rodiče by si měli uvědomit, že to, jak se chovají, silně ovlivňuje jejich děti. Častými hádkami a křikem...
Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
- Vědci zesílili rostlinám vlastní imunitu. Bakterií ubylo o polovinu, ale rostliny za obranu nezaplatily pomalejším růstem
- Dvě DNA by se měly odpuzovat. Vědci poprvé natočili, jak se přesto spojí jako zip
- Lebka není jen ochranný obal mozku. V její kostní dřeni vědci našli specializované imunitní „stanice“
- Vypadají děsivě a žijí ještě podivněji. Noví „mořští pavouci“ sami hostí parazity