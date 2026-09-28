Stavba domu má nový trend: Mladí rodiče už nechtějí jen ložnici, žádají vlastní klidovou zónu

Když se investoři rozhodují pro nový dům, neřeší se jen velikost dětského pokoje, ale i klidová zóna pro rodiče. Stavba domu získává nová pravidla.
Rodiče chtějí mít vlastní klidovou zónu
Založit rodinu a postavit si vlastní
dům je snem mnoha Čechů. Když dojde na výběr dispozice, neřeší se jen velikost dětských pokojů, zahrada nebo dostatek úložných prostor. Při plánování domu se stále častěji myslí také na to, kde si noví majitelé mohou po celém dni dobít baterky. Tato zóna má patřit výhradně rodičům. Dříve se podobné požadavky častěji řešily individuálním projektem, dnes je lze najít i mezi některými typovými návrhy domů. I rodiče chtějí mít prostor sami pro sebe
Není to tak dávno, kdy si při plánování rodinného domu budoucí majitelé navrhovali prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou. Nechyběly alespoň dva dětské pokoje, a ti, kteří pracovali z domova, také chtěli vlastní pracovnu.
Většina pozornosti směřovala k tomu, aby děti měly dostatek prostoru pro hraní, rodina měla co nejvíce možností být pohromadě a ti, kteří měli možnost homeofficu, mohli v klidu pracovat v teple domova.
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S narozením miminka se často mění každodenní režim i pohled na bydlení. Novopečení rodiče velmi rychle zjistí, že dům není pouze prostorem jednotlivých místností. Je to prostor, ve kterém se odehrává celý život rodiny, a právě v takovém prostředí je velmi důležité, aby měl každý člen domácnosti svůj prostor pro odpočinek.
Stavba domu má nový trend – Architekti řeší stále více individuálních požadavků. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Architekti řeší stále více individuálních požadavků
Budoucí majitelé stále častěji hledají dispozice
, které disponují samostatnou ložnicí se šatnou, vlastní koupelnou a mnohdy i menším obývacím pokojem. Nejde o luxus, ale o nový standard, který nabízí rodičům místo, kde mohou odložit oblečení, nerušeně si odpočinout po hektickém dni nebo si dopřát horkou koupel v soukromém wellness. typových domů
Postavit si dům je jedna věc, ale myslet na své nároky na komfort je věc druhá. A přesně tyto dvě stránky architekti a stavební firmy stále častěji začleňují do nových kompozic typových domů.
Čtěte také: Podzimní věnec ze šípků: Jak vytvořit šípkový věnec krok za krokem Samostatná ložnice už komfort neposkytne
Starší projekty typových rodinných domů zahrnovaly ložnici jako další pokoj umístěný na konci chodby s tím, že její umístění, co nejdále od obývacího pokoje mělo jejím majitelům dodat dostatek soukromí. Ale když je hned vedle ní koupelna nebo dětské pokoje, plán zcela postrádá význam.
Moderní projekty přinášejí rodičům vlastní klidovou zónu. Ložnice navazuje na vlastní velkou šatnu, dále na koupelnu a případně i další prostor, určený pro relaxaci. Vše je důmyslně propojené tak, aby rodiče nemuseli přecházet přes společné části domu.
Možná se moderní způsob bydlení může pro někoho jevit jako detail, ale při každodenním provozu domácnosti výrazně zvyšuje komfort a soukromí všech členů rodiny. Zatímco jeden z partnerů si večer může se zbytkem rodiny odpočívat v obývacím pokoji, druhý se může nerušeně připravovat do práce.
Stavba domu má nový trend – Důležitá je dispozice domu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Důležitá je dispozice domu
Než otevřete
katalog s návrhy rodinných domů, zapřemýšlejte, jak vaše rodina funguje. Patrně vás napadne, že v současné domácnosti se využívá každý metr čtvereční. A jiné to nebude ani ve vašem novém domově. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem
Pokud má dům nabídnout dostatečný komfort pro všechny, nestačí vybrat dostatečný počet pokojů. Důležitější je jejich umístění a uspořádání. Dobře navržená kompozice domu vytvoří větší prostor i bez navyšování podlahové plochy. Všímejte si, jak na sebe jednotlivé místnosti navazují a jak se vám v domě bude žít za několik let, až vaše děti budou dospívat.
Tip redakce PlanetaZahrady
Při
plánování domu nemyslete jen na to, kolik pokojů potřebujete dnes. Děti postupně rostou a způsob, jakým rodina dům využívá, se bude měnit. Promyšlená dispozice proto může být stejně důležitá jako samotná velikost domu.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)