Kde nejvíce rostou houby? Vezměte košíky a vyrazte do lesů na sever – houbaři tam hlásí plné koše do hodiny

Kde nejvíce rostou houby v Čechách? Pro košíky plné hub vyrazte do lesů na sever. Houbaři z některých tamních lesů hlásí, že se jim daří nasbírat plný košík hřibů během hodiny příjemné procházky.
Houbařská sezóna je v plném proudu, neprošvihněte ji
Teploty během dne šplhají k příjemným hodnotám, večer se lesy ponoří do mlhy a spolu s dostatkem vláhy tak vznikají podmínky, které růstu hub mimořádně svědčí.
Houbařská sezóna je v plném proudu. Podle aktuálních map a hlášení se v některých lesích v Česku daří naplnit košíky hřibů a jiných oblíbených hub během krátké chvíle.
Z houbařského hlediska jsou na tom momentálně dobře lesy na severu a severovýchodu Čech. Pokud plánujete výpravu za houbařením, vyplatí se vám vyrazit právě do těchto míst.
Aktuální situaci přehledně ukazují také mapy specializované na místa, kde houbaři nacházejí skvělé úlovky v krátkém časovém horizontu. Tyto mapy kromě zkušeností houbařů sledují také srážky, teplotu a další podmínky, které jsou pro růst hub důležité.
Kde nejvíce rostou houby – Celorepublikový průměr Mykoindexu je aktuálně na velmi dobré úrovni. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: DIY: Podzimní truhlíky nemusí být jen o vřesech: Tady jsou 4 kombinace, které stojí za vyzkoušení Celorepublikový průměr Mykoindexu je aktuálně na velmi dobré úrovni
To, že jsou právě nyní ty nejlepší podmínky pro růst hub, dokazuje i celorepublikový průměr Mykoindexu. Ten k 21. 9. činí 60 bodů ze 100, což je velmi příznivý ukazatel pro růst hub ve velké části republiky.
Je však důležité zmínit, že rozdíly mezi jednotlivými regiony mohou být značné. Zatímco v horských oblastech severních Čech jsou podmínky podle aktuálních údajů velmi dobré, v některých částech Moravy je situace méně příznivá.
Současné hodnoty Mykoindexu ukazují, že nejlépe jsou na tom severní a severovýchodní Čechy. Krkonoše dosahují hodnoty 95 ze 100 a dobře jsou na tom také Jizerské hory, které ukazují 91 bodů. Český ráj ukazuje 85 bodů a například Broumovsko (80 bodů), Lužické hory (75 bodů), Orlické hory (73 body) nebo Šumava (73 bodů).
Kde nejvíce rostou houby – Jaké houby aktuálně rostou v českých lesích. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jaké houby aktuálně rostou v českých lesích?
Nyní panují dobré podmínky pro růst klouzků, bedel, pýchavek, špiček, hřibů, kozáků, lišek nebo křemenáčů.
Čtěte také: Jak nechat dozrát zelená rajčata po sklizni? Pomůže jednoduchý trik Houbařská mapa: Kde rostou houby nejintenzivněji? Houbařská mapa. Foto: Mykoindex.cz
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Pumpkin Spice Latte doma: Voňavé dýňové latte zvládnete za pár minut Podmínky pro sběr hub by měly být dobré i na konci září
Nejnovější předpovědi naznačují, že podmínky pro růst hub v Čechách zůstanou v následujících týdnech velmi dobré. Aktuálně se dají najít především hřiby smrkové a hnědé. Velký podzimní nástup hub by ještě mohl přijít s koncem září.
Výborným předpokladem by k tomu mohl být větší úhrn srážek. Během včerejšího podvečera na většině území České republiky zapršelo, což může vést k dalšímu růstu hub. Nutno však zdůraznit, že houby nerostou okamžitě poté, co zaprší. Zkušení houbaři vědí, že houby nerostou hned po dešti. Podle ČHMÚ začínají houby výrazněji růst zhruba 10 dní po vydatnějších deštích, pokud následuje teplé, nikoliv horké počasí.
Podle dlouhodobého Českého hydrometeorologického ústavu budou v Česku panovat i v nejbližších dnech příznivé teploty pro růst hub. Teploty by měly zůstat nadprůměrné nebo na horní hranici průměru nejméně do začátku října, takže pro sběr hub máme ještě dostatek času.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud se chystáte na houby, nevybírejte místo jen podle toho, kde jste měli úspěch loni. Podmínky se mohou během několika dnů výrazně změnit podle srážek a teplot. Před cestou proto zkontrolujte aktuální stav v dané oblasti a vyrazte tam, kde Mykoindex ukazuje nejlepší podmínky. Košík a pořádné boty pak rozhodně nechte doma.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)