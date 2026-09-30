Ruský koláč s tvarohem a kakaovým těstem: Vláčný moučník s typickou mramorovanou kresbou

Když se mě někdo zeptá, jaký koláč u nás doma vyvolává absolutní nadšení a mizí ještě teplý přímo z plechu, nemusím přemýšlet ani
5 sekund. Je to právě tento tradiční ruský . Poprvé jsem ho pekla pro návštěvu, která měla dorazit doslova za pár hodin, a já potřebovala něco, co vypadá efektně, ale přitom nevytvoří v kuchyni chaos na půl dne. koláč Výsledek překonal veškerá očekávání. Kakaové těsto, které připomíná jemné , se dokonale snoubí s nadýchaným linecké tvarohovým krémem, který je díky šlehačce a kapce kvalitního jemný jako obláček. Od té doby se u nás peče pravidelně a pokaždé se po něm rumu jen zapráší.
Příprava tohoto koláče je až
překvapivě snadná, ale má své malé zázračné triky, které z průměrného moučníku udělá naprostou hvězdu stolu.
Můj tip zní: Těsto na korpus i vrchní zdobení si po vypracování zabalte do potravinářské fólie a dejte alespoň na 20 minut do mrazáku. Ztuhlé kakaové těsto se vám bude do formy nejen lépe „natlačovat“, ale jeho zbylá část půjde na povrch náplně nádherně trhat nebo dokonce strouhat na hrubém struhadle, čímž vytvoříte dokonalý mramorovaný efekt s křupavou kůrkou. Recept na tradiční kakaovo-tvarohový koláč s rumovým nádechem
Celkový čas přípravy: 105 minut Ingredience potřebné k přípravě
Těsto: 300 g hladké mouky 150 g cukru krupice 200 g změklého másla 2 vejce 40 g kvalitního kakaa 1 kypřicí prášek do pečiva
Tvarohová náplň: 500 g jemného tvarohu 200 g smetany ke šlehání 120 g cukru krupice 70 g změklého másla 3 vejce 1 vanilkový cukr 1 špetka soli tuzemský rum dle chuti Postup při přípravě tvarohového koláče s s kakaovým korpusem
1. Do hluboké mísy
rozklepněte vejce, přisypte cukr krupici a vyšlehejte do světlé pěny.
2. Do vyšlehané pěnící směsi
přidejte změklé máslo nakrájené na menší kostky, přisypte prosátou hladkou mouku, kvalitní kakao a kypřicí prášek do pečiva.
3. Ze všech ingrediencí
vypracujte rukama nebo hnětačem hladké, tvárné těsto podobné klasickému lineckému.
4. Hotové těsto
zabalte do potravinářské fólie a vložte na 20 minut do mrazáku, aby dostatečně ztuhlo.
5. Mezitím si
připravte tvarohový krém tak, že v čisté míse vyšleháte změklé máslo s cukrem krupicí a vanilkovým cukrem do nadýchané konzistence.
6. K oslazenému máslu
přidejte jemný tvaroh, špetku soli a smetanu ke šlehání a opět vše šlehejte, dokud nezískáte sametově jemný krém.
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7. Do tvarohového krému postupně po jednom
přimíchejte vejce, nakonec přilijte tuzemský rum podle chuti a celé to ještě krátce prošlehejte.
8. Připravený krém
dejte na 10 minut odpočinout do chladu.
9. Rozevírací dortovou formu
vyložte pečicím papírem a z mrazáku vyndejte ztuhlé kakaové těsto.
10. Přibližně
tři čtvrtiny těsta natlačte prsty na dno i lehce po obvodu připravené formy.
11. Na spodní kakaovou vrstvu
vylijte vychlazenou tvarohovou náplň a rovnoměrně ji střete po celé ploše.
12. Zbylou
čtvrtinu kakaového těsta prsty natrhejte na nepravidelné kousky a rozprostřete je po celém povrchu tvarohového krému.
13. Formu
vložte do trouby předehřáté na 150 stupňů a pečte přibližně 60 minut. Foto: Cooky.cz, vláčný a prostě výtečný dezert
14. Po
50 minutách pečení koláč zkontrolujte zapíchnutím špejle do středu, zda už tvarohová náplň pevně drží a nelepí se.
15. Upečený koláč
vyndejte z trouby a nechte ho před krájením zcela vychladnout na pokojovou teplotu. Tipy redakce: Tvaroh volte vždy ve vaničce nebo jemný kostkový, ale dbejte na to, abyste z něj před mícháním slili přebytečnou syrovátku, čímž zamezíte přílišnému zřídnutí náplně. Kakaové těsto nemusíte jen trhat, skvělého vizuálního efektu dosáhnete také tím, že ztuhlé těsto nastrouháte na hrubém struhadle přímo na tvarohovou vrstvu. Rumem rozhodně nešetřete, protože právě poctivá kapka kvalitního rumu dodá tvarohové náplni ten správný neodolatelný šmrnc a tradiční vůni. Pečte raději na nižší teplotu, ideálně kolem 150 stupňů, aby se tvarohová náplň propekla rovnoměrně, nesrazila se a koláč zůstal krásně vláčný. Před krájením dopřejte koláči čas, nejlépe chutná po několika hodinách odležení v lednici, kdy kakaové těsto jemně změkne od tvarohové náplně.
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