Zelený papoušek v zahradě vypadá krásně, ale zabírá hnízda sýkorkám a strakapoudům. Většina lidí netuší, co jeho přítomnost znamená

Zelený papoušek s červeným zobákem a dlouhým klínovitým ocasem vypadá v koruně českého javoru jako omyl přírody. Jenže alexandr malý (
Psittacula krameri) žádný omyl nedělá, systematicky obsazuje stromové dutiny, které potřebují sýkorky, strakapoudi i brhlíci, a v městském prostředí nachází všechno, co k životu vyžaduje: tepelný polštář zástavby, celoroční přísun potravy z krmítek a dostatek starých stromů s dutinami. Evropská unie ho od roku 2019 vede na seznamu invazních nepůvodních druhů unijního významu, což členským státům ukládá povinnost přijímat opatření proti jeho šíření. Česko zatím zůstává na okraji jeho expanze, ale varovné signály přicházejí stále častěji. Jak poznáte alexandra malého na zahradě i ve městě
Samec se prozradí snadno: sytě zelené peří, výrazný růžovo-černý límec kolem krku a mohutný červený zobák tvoří kombinaci, kterou v české avifauně nemá žádný původní druh. Samice límec postrádá, avšak zbarvení těla a tvar ocasu zůstávají totožné. Nejspolehlivějším vodítkem bývá zvuk, pronikavý, ostrý křik, který se nese přes celý park. Podle
RSPB jde o středně velkého papouška s přímým, rychlým letem, často se pohybujícího v hlučných hejnech. V západoevropských metropolích ho dnes zahlédnete stejně běžně jako holuba. Dutiny, krmítka a únorové hnízdění: trojí výhoda nad původními ptáky
Klíčový mechanismus, kterým alexandr vytlačuje domácí dutinové hnízdiče, spočívá ve dvou souběžných strategiích. Zaprvé zahajuje hnízdění mimořádně brzy, podle francouzské
LPO již v únoru až březnu, tedy v době, kdy sýkorky a strakapoudi teprve vybírají teritoria. Zadruhé obsazené dutiny agresivně brání. Studie publikovaná v Belgian Journal of Zoology prokázala, že alexandr při střetech o hnízdní prostor dominuje nad špačkem, a výzkum v PLOS potvrdil, že v lokalitách s omezeným počtem dutin tento papoušek výrazně snižuje dostupnost hnízdišť pro ostatní druhy.
K tomu přistupuje potravní konkurence. Zimní studie v Journal of Ethology odhalila, že alexandr se u krmítek chová jako nadřazený soupeř a blokuje přístup menším ptákům. Pařížský výzkum z roku 2011 ukázal, že sledovaní jedinci trávili zhruba polovinu doby příjmu potravy právě u krmítek. Každý, kdo sype slunečnici do zásobníku, tak nevědomky stabilizuje zdroj, z něhož invazní druh čerpá energii pro přežití středoevropské zimy.
VIDEO Tisíce párů v Londýně a Paříži: jak rychle populace rostou
Čísla ze západní Evropy ilustrují tempo, jakým se alexandr dokáže rozšířit, jakmile překročí kritický práh velikosti populace:
Británie: BTO eviduje přibližně 12 000 hnízdních párů, přičemž mezi lety 1995 a 2024 zaznamenala nárůst o 2 696 %. Po hnízdní sezoně se celkový počet ptáků odhaduje na více než 30 000. Francie: V regionu Île-de-France populace podle LPO překročila v roce 2021 hranici 8 000 jedinců. Zakládající jádro tvořili ptáci uniklí z letišť Orly a Roissy v devadesátých letech. Německo: Šestnáctiletý census v oblasti Porýní-Neckarska zachytil více než pětinásobné zvětšení regionální populace, přičemž zimní mortalita zůstávala nízká s výjimkou extrémně chladných sezon.
Druh se přitom šíří převážně z velkých aglomerací do okolních předměstí a menších měst, volná krajina ho zatím tolik neláká. Pro české parky a zahrady v blízkosti větších sídel je to podstatná informace.
Česká realita 2026: sporadické nálezy, ale rostoucí ostražitost
Oficiální metodika Ministerstva životního prostředí dosud hodnotila výskyt alexandra malého v Česku jako velmi sporadický a bez prokázaného stabilního hnízdění. Faunistická komise České společnosti ornitologické evidovala do roku 2018 minimálně 50 pozorování na českém území, mezi publikovanými lokalitami figurují Planá na Tachovsku, okolí Semil, Kopidlno či Praha-Libeň. Žádný z těchto nálezů ovšem nepředstavuje důkaz etablované kolonie.
Podstatný je však geografický kontext. Nejbližší hnízdní populace se nacházejí v Rakousku a jižním Německu, tedy relativně blízko českých hranic. Podle našeho odhadu opřeného o západoevropská data představuje jednotlivý pozorovaný pták spíše zajímavost hodnou zaznamenání. Opakovaný jarní výskyt párů, menší hejna nebo pravidelné nocoviště na jedné lokalitě už ale signalizují, že se prostředí pro trvalé uchycení druhu stává vhodným.
Co dělat, když alexandra zahlédnete: praktický návod pro každého pozorovatele
Nejúčinnější fází boje s invazním druhem bývá včasné zachycení nového výskytu, ještě předtím, než populace překročí hranici, za níž je eradikace neúnosně nákladná.
AOPK ČR doporučuje následující postup: Vyfotografujte nebo natočte ptáka a zapište přesnou polohu i datum. Nález nahlaste prostřednictvím platformy iNaturalist, aplikace BioLog nebo e-mailem na invaznidruhy@aopk.gov.cz. Informujte místně příslušný orgán ochrany přírody. Nepřikrmujte, každá dávka slunečnice prodlužuje přežívání druhu v temperátním klimatu.
Likvidaci invazních živočichů smějí provádět výhradně pověřené osoby; samotné hlášení pozorování je ale služba, kterou může poskytnout kdokoli.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková