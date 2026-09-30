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Zelený papoušek v zahradě vypadá krásně, ale zabírá hnízda sýkorkám a strakapoudům. Většina lidí netuší, co jeho přítomnost znamená

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V Británii vzrostla populace alexandra malého za třicet let o téměř 2 700 procent. Středoevropské parky a zahrady mu otevírají cestu dál na východ.
Zelený papoušek v zahradě vypadá krásně, ale zabírá hnízda sýkorkám a strakapoudům. Většina lidí netuší, co jeho přítomnost znamená

Zelený papoušek v zahradě vypadá krásně, ale zabírá hnízda sýkorkám a strakapoudům. Většina lidí netuší, co jeho přítomnost znamená

Zdroj: Foto: Pickpik
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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