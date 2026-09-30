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17 milionů zařízení sloužilo hackerům a jejich majitelé o tom neměli tušení. Policie odhalila obří botnet s 200 servery

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Nizozemská policie zabavila servery sítě Asocks, která proměnila miliony domácích počítačů, telefonů i routerů v neviditelnou zástěnu pro kyberzločince.
Android telefon, šedá obrazovka

Android telefon, šedá obrazovka

Zdroj: StockVault
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 19:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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