Rajčata stále nechtějí na keřících dozrát, ale počasí už jim příliš nepřeje? Podívejte se na trik, jak nechat rajčata dozrát i po sklizni.
Jak nechat dozrát zelená rajčata po sklizni? Pomůže jednoduchý trik
Všímáte si, že už se
keříkům rajčat venku příliš nedaří, ale je vám líto zelených plodů? Večery už jsou chladné, a ani během dne už teploty nestoupají příliš vysoko. Je možné, že zelené plody už venku dozrát nestihnou. Nemusíte však vyhazovat keříky i s úrodou. Pokud jsou plody dostatečně vyzrálé, mohou začít červenat i po sklizni. Stačí jim doma vytvořit vhodné podmínky a mít trochu trpělivosti. Jak nechat dozrát zelená rajčata po sklizni – Která zelená rajčata mohou dozrát po sklizni. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Která zelená rajčata mohou dozrát po sklizni?
Pokud jsou
zelená rajčata dostatečně vyzrálá, mají šanci dozrát i mimo rostlinu. Ale pozor. Ne každé zelené rajče má stejnou šanci dozrát. Nejlépe dozrávají plody, které už jsou plně narostlé a začaly se uvnitř připravovat k dozrávání. To poznáte například podle toho, že mají pevnou slupku a při lehkém stlačení nejsou úplně tvrdé.
Naopak malá nebo tvrdá rajčata správně dozrát nemusí. U nich je lepší počítat spíše se zpracováním v kuchyni.
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Zelená rajčata po sklizni nejdříve dobře prohlédněte. Vyřaďte ty plody, které jsou prasklé, začínají měknout, zahnívat nebo jsou poškozené.
Ostatní rajčata můžete nechat v klidu dozrát při pokojové teplotě. K tomu skvěle poslouží kartonová krabice umístěná v místnosti se stabilní pokojovou teplotou. Rajčata nemusí být na slunci. Ale také je nedávejte do příliš chladného místa.
Při dozrávání rajčat v pokojové teplotě je důležitá také pravidelná kontrola. Jakmile některé začne měknout nebo vykazovat známky hniloby, okamžitě ho odeberte od ostatních.
Jak nechat dozrát zelená rajčata po sklizni – Pro dozrávání rajčat pomůže jablko nebo banán. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Pro dozrávání rajčat pomůže jablko nebo banán
Věděli jste, že dozrávání můžete podpořit ovocem? Například jablko nebo banán uvolňují ethylen, který funguje jako přirozený signál podporující zrání rajčat. Zelená rajčata můžete vložit do papírového sáčku nebo krabice společně s dozrávajícím jablkem či banánem. Nádobu však úplně nezavírejte. Rajčata potřebují dostatečný přísun vzduchu k tomu, aby dobře dozrála. Ve špatně větrané nádobě se může začít tvořit vlhko, které může způsobit plesnivění rajčat.
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Často se traduje, že
zelená rajčata potřebují ke správnému dozrávání co nejvíce sluníčka. Po sklizni to ale není nutné. Pro dozrávání je důležitější stabilní teplota než přímé sluneční záření.
Nechte
zelená rajčata dozrát například na kuchyňské lince, ve spíži nebo v jiné suché místnosti. Pokud máte velkou úrodu, průběžně je kontrolujte a zralé plody odebírejte. FAQ: Dozrávání zelených rajčat po sklizni Jak dlouho trvá, než zelená rajčata dozrají?
Při dozrávání rajčat záleží především na odrůdě, stupni vyzrálosti a podmínkách, kde je necháte dozrát. Některá rajčata začnou měnit barvu do červené během několika dnů, jiným to může trvat o něco déle.
Mohou dozrát úplně zelená rajčata?
Rajčata sklizená příliš brzy nejsou dostatečně vyzrálá. Proto nemusí dozrát. Plně narostlé zelené plody mají oproti menším a tvrdým plodům větší šanci dozrát.
Mají být zelená rajčata na slunci?
Pro dozrávání po sklizni je důležitější pokojová teplota než přímé sluneční paprsky.
Co dělat, když rajče začne hnít?
Takový plod od ostatních ihned oddělte, aby se nákaza nepřenášela dál. Je důležitá pravidelná kontrola.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud vám po poslední sklizni zůstala zelená rajčata, ještě je nevyhazujte. Plně vyzrálé plody můžete nechat postupně dozrát doma. Stačí jim dopřát vhodné podmínky, pravidelně je kontrolovat a dát jim trochu času.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)