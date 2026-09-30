Jedna věta u pultu v autoservisu vás může stát tisíce: hlídejte hranici deseti procent nad odhadem ceny

Ráno hodíte klíčky na pult, řeknete pár vět a spěcháte do práce. Přesně v tu chvíli vzniká zakázkový list, tedy dokument, podle kterého se později posuzuje, co jste objednali a za kolik. Česká obchodní inspekce k tomu uvádí jasnou povinnost: pokud oprava není hotová na počkání, musí podnikatel vydat písemné potvrzení objednávky, ve kterém je uvedená služba, její rozsah, cena nebo alespoň odhad ceny a termín dokončení. Co na tom papíru chybí, to se vám bude dokazovat podstatně hůř.
Věta o diagnostice a cenovém odhadu zamyká postup před opravou
Riziko nevytváří jeden drahý díl, ale ochotně znějící souhlas typu „udělejte, co bude potřeba“. Tím jste servisu odsouhlasili práce, o kterých v tu chvíli nikdo neví, kolik budou stát, a sami sebe jste připravili o možnost říct stop dřív, než faktura naroste.
Formulace, která vás ochrání, zní zhruba takto: „Prosím nejdřív diagnostiku a cenový odhad. Cokoli nad tuto částku mi předem zavolejte a bez souhlasu nedělejte.“ Opravu tím nezdržíte, jen si určíte postup. Vícepráce, tedy úkony nad původní rozsah zakázky, se pak nedají odbýt jako samozřejmost, protože jsou to nové položky, se kterými musíte souhlasit.
Praxe větších hráčů tomu odpovídá. Cebia sleduje, jestli servis informuje o předběžné ceně a jestli si vícepráce schvaluje telefonicky, Škoda Servisní centrum váže novou cenu na písemné nebo e-mailové potvrzení a Škoda zároveň počítá s tím, že cenu někdy určí až ohledání vozu v dílně. Řidiči tuhle větu přesto často nevysloví, protože nechtějí znít podezřívavě ani zdržovat frontu u přepážky. Přitom jde o standardní postup, který ČOI i dTest doporučují, tedy sjednat cenu písemně, aby šlo později prokázat, na čem jste se domluvili.
Pevná cena podle § 2620 se nesmí zvednout kvůli vyšším nákladům
Slova „orientační cena“ a „pevná cena“ znějí podobně, ale spouští dva různé právní režimy a řidiči je běžně zaměňují.
Pevná cena je podle § 2620 občanského zákoníku nedotknutelná v tom smyslu, že ji nelze měnit jen proto, že si dílo vyžádalo jiné náklady, než servis čekal. U ceny odhadem platí § 2612: zhotovitel musí bez zbytečného odkladu oznámit podstatné překročení, zdůvodnit ho a určit novou cenu. Pokud to včas neudělá, nemá na zaplacení rozdílu právo. To je nejsilnější nástroj, který zákazník má, a funguje jen tehdy, když si datum a čas oznámení dokážete doložit.
Nejvyšší soud v rozhodnutí 23 Cdo 1758/2021 k tomu doplnil důležité omezení: pravidlo o překročení ceny míří na situaci, kdy se předmět díla nezměnil. Když servis objeví novou závadu a vy její opravu odsouhlasíte, nejde automaticky o překročení původního odhadu, ale o rozšíření zakázky. Vaše pozice je nejsilnější v opačném případě, tedy když rozsah prací zůstal stejný a cena přesto utekla bez včasného vysvětlení.
Kdy se z drobného navýšení stává podstatné překročení
Deset procent nad odhadem je moment, kdy má zákazník zbystřet. Není to zákonná hranice, funguje spíš jako varovný signál, na kterém se shodne víc zdrojů: ČOI a dTest pracují u podstatného překročení ceny odhadem zhruba s pásmem 10 až 20 procent, dTest a Škoda berou překročení nad 10 procent za praktický okamžik, kdy má přijít informace a potvrzení nové ceny.
Právě proto je neurčitost na zakázkovém listu tak drahá. Bez zapsaného odhadu totiž nemáte od čeho těch deset procent počítat a celý spor se smrskne na tvrzení proti tvrzení.
Když účet přestane sedět, nemá smysl se dohadovat na místě. Posbírejte zakázkový list, SMS, e-maily a všechno, kde je zachycený původní rozsah, odhad a případný souhlas s vícepracemi, a pošlete písemnou reklamaci.
Servis má na vyřízení reklamace 30 dnů, k ADR můžete do roka
Podle ČOI musí servis vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace a vyřídit ji včetně informování spotřebitele nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud se nedohodnete na delší lhůtě. Bez dokladů spor neprohrajete automaticky, s doklady ale tlačíte nesrovnatelně silněji.
Když servis neustoupí, přichází na řadu mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u ČOI, označované zkratkou ADR. Podmínkou je, že jste se nejdřív pokusili věc vyřešit přímo se servisem. K návrhu se přikládá doklad o tomto pokusu, smlouva a korespondence a podat ho lze do 1 roku ode dne, kdy jste svůj nárok u podnikatele uplatnili poprvé.