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Zlínský kraj vyznačí přes 400 kilometrů tras pro cyklisty

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Zlínský kraj se připojuje k projektu Gravel Tour Česko, v jehož rámci zde vznikne síť tras pro gravelová a horská kola o délce nejméně…
Dopadnout zloděje pomohla všímavá průvodčí.

Dopadnout zloděje pomohla všímavá průvodčí.

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 19:30

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