Šulc v reprezentaci znovu zklamal. Muž, který ve Francii ničí obrany, má v nároďáku znepokojivý problém

Pondělní večer 29. září 2026 v Praze měl být pro Pavla Šulce příležitostí potvrdit, že forma z Ligue 1 není jen klubová záležitost. Místo toho odcházel ze hřiště dřív než kdokoli jiný. Tvrdý faul, rozhodčí bez váhání sáhl po červené kartě a Česko zůstalo na hodinu a pět minut v deseti proti Anglii, která nakonec vyhrála 0:2. Šulcovo vyloučení podle pozápasových hodnocení zlomilo celý zápas. Jenže problém je širší než jeden moment. A sám hráč ví proč.
Klubový stroj, reprezentační zadrhávání
V Lyonu je Šulc čitelný. Hybridní role nejvýš postaveného záložníka, „z půlky útok, z půlky obrana,“ jak ji sám popisuje, mu sedí. Sezona 2026/27 začala pěti ligovými starty, 258 minutami a třemi asistencemi. Naposledy přihrával při demolici Rennes 4:0 a podle Opta Analyst je v Ligue 1 druhý v asistencích. Čísla, která mluví jasně.
Reprezentační obraz je rozlomený. V kvalifikaci MS 2026 ještě fungoval: devět zápasů, 773 minut, dva góly a asistence. Pak přišlo samotné mistrovství světa: tři starty, nula gólů, nula asistencí, penaltová ruka proti Jihoafrické republice, kterou sám zpětně označil za klíčový moment neúspěchu. A teď, o tři měsíce později, červená karta proti Anglii ještě před půlhodinou hry.
Nejde o jeden špatný zápas. Jde o vzorec.
Koleno, které nedovolí zapomenout
Klíč k pochopení toho vzorce leží v Šulcových vlastních slovech. V rozhovoru pro ČT sport z 21. září 2026 otevřeně popsal edém kosti v koleni. Bolest se zhoršuje na tvrdším povrchu. Jediná skutečná léčba? Tři měsíce klidu a berle. „Což bohužel nejde,“ řekl.
Místo toho funguje režim řízené minutáže. Když je hůř, hraje méně. Když je líp, nastupuje. V Lyonu to zatím stačí: klub zátěž rozloží, systém je zajetý, spoluhráči vědí, co od něj čekat. V reprezentaci je všechno jinak. Nový trenér Santi Denia, který u áčka teprve začíná. Jiný herní plán. A hlavně jiná hlava.
Sám Šulc pro Seznam Zprávy přiznal, že na MS kvůli nejistotě ohledně kolene „začala pracovat hlava“ a podvědomě šetřil v soubojích. Hráč, který ví, že pohybově není v pořádku, přestane chodit do kontaktů naplno. A když pak do jednoho přece jen jde, jako proti Anglii, výsledkem může být právě ten typ zákroku, který končí červenou.
Tabulka, která netlačí k optimismu
Šulcovo vyloučení nezůstane bez následků. Podle disciplinárního řádu UEFA mu automaticky hrozí stopka na nejbližší soutěžní zápas, tedy na duel Španělsko–Česko 3. října. Disciplinární komise může trest ještě rozšířit podle povahy zákroku.
A tady vstupuje do hry kontext, který celou situaci přitěžuje. Nový model podzimního okna Ligy národů je brutální: čtyři soutěžní zápasy během jedenácti dnů. Česko po dvou kolech skupiny A3 stojí na nule:
|Tým
|Body
|Španělsko
|6
|Anglie
|3
|Chorvatsko
|3
|Česko
|0
Následují dva zápasy venku, ve Španělsku a v Anglii. Manévrovací prostor se ztenčil na minimum a každý výpadek, ať disciplinární, nebo zdravotní, má dvojnásobnou cenu.
Není to o talentu, je to o souběhu
Bylo by snadné napsat, že Šulc na reprezentaci nemá. Data říkají opak. Celkem za A-tým odehrál 19 zápasů, vstřelil 5 gólů a přidal asistenci. V Lize národů 2024/25 dal tři branky v šesti utkáních. Talent a schopnost přenést klubovou kvalitu do národního dresu prokazatelně existují.
Co teď nefunguje, je trojkombinace: neléčený edém kosti, který mění způsob, jakým jde do soubojů. Psychický dopad vědomí, že tělo není v pořádku. A role v reprezentačním systému, která pod novým trenérem ještě nemá pevné kontury; Denia je u mužstva teprve dva zápasy a sám mluví o hledání „vyvážené sestavy“ a práci se širší skupinou hráčů.
Podle nás nejde o ztrátu kvality, ale o fázi, ve které se na jednom hráči sčítá víc limitů najednou. A právě proto je Šulcův případ znepokojivý: ne proto, že by padal, ale proto, že padá z výšky, na kterou prokazatelně patří. Otázka zní, jestli si český fotbal může dovolit čekat, až se všechny tři proměnné srovnají samy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle