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Šulc v reprezentaci znovu zklamal. Muž, který ve Francii ničí obrany, má v nároďáku znepokojivý problém

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Tři asistence v pěti ligových zápasech za Lyon, a přímá červená ve 25. minutě proti Anglii. Kontrast, který nelze přehlédnout.
Šulc v reprezentaci znovu zklamal. Muž, který ve Francii ničí obrany, má v nároďáku znepokojivý problém

Šulc v reprezentaci znovu zklamal. Muž, který ve Francii ničí obrany, má v nároďáku znepokojivý problém

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 21:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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