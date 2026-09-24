Dýně po sklizni hned neukládejte do sklepa. Nejdříve potřebují správně dozrát
Jak uskladnit dýně po sklizni, aby nezačaly hnít? Podívejte se na jednoduchá pravidla, díky kterým vydrží až do jara.
Proč dýně po sklizni ještě nejsou připravené na sklep
Dýně neodmyslitelně patří k podzimu. Připravit z nich můžete
polévky, hlavní chody i výborné moučníky. Jak uskladnit dýně, aby vydržely až do jara? Podívejte se na jednoduché tipy, se kterými vydrží dlouhé měsíce. Jak poznat, že je dýně zralá ke sklizni
Dýně je důležité sklízet zralé. U většiny odrůd správný okamžik sklizně poznáte podle zbarvení slupky i podle toho, zda už stopka začíná dřevnatět a sesychat. Slupka dýně by měla být pevná a neměla by se snadno poškodit nehtem.
Při sklizni
plod nikdy neodtrhávejte ze stonku. Pro odříznutí použijte ostrý nůž nebo zahradnické nůžky a nechte několik centimetrů dlouhou stopku. Ta pomáhá chránit plod před pronikáním infekcí a poškozením. Dýně po sklizni hned neukládejte do sklepa – Jak poznat, že je dýně zralá ke sklizni. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak připravit hortenzie na podzim a zimu Po sklizni nechte dýně dozrát
Čerstvě sklizené dýně potřebují čas na vyzrání neboli vytvrzení slupky. Položte je na vzdušné a suché místo. Ideální je dýně několik týdnů pravidelně kontrolovat a občas je otočit. Během doby, kdy se slupka zpevňuje, se mohou drobná povrchová poškození zacelit. Tato fáze výrazně ovlivní, jak dlouho dýně později při uskladnění vydrží.
Jestliže jsou na dýních odřeniny, praskliny nebo měkká místa, je lepší je ihned spotřebovat a neukládat k ostatním. K dlouhodobému skladování vybírejte pouze nepoškozené a zdravé kusy.
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Jakmile mají
dýně tvrdou slupku, můžete je přenést do prostoru, kde je tma, dobré větrání, stabilní teplota a sucho. Plody by se nikdy neměly dotýkat studené nebo vlhké podlahy.
Dobře poslouží papírová bedýnka nebo dřevěná police. Dýně uložte tak, aby se navzájem nedotýkaly. Dýně je nutné pravidelně kontrolovat. Pokud zjistíte, že se nějaký kus kazí, dejte ho raději pryč od ostatních.
Čtěte také: DIY: Podzimní truhlíky nemusí být jen o vřesech: Tady jsou 4 kombinace, které stojí za vyzkoušení Dýně po sklizni hned neukládejte do sklepa – Po sklizni nechte dýně dozrát. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Nejčastější otázky: Jak skladovat dýně Mohu dát dýně po sklizni rovnou do sklepa?
Dýně je lepší nechat několik týdnů dozrát na suchém a vzdušném místě. Teprve potom jsou připravené na delší skladování ve vhodném prostoru.
Jak dlouho mohou dýně vydržet?
Dobře vyzrálé a nepoškozené dýně mohou při správných podmínkách skladování vydržet i několik měsíců, některé odrůdy je možné skladovat až do jara.
Mají se dýně před uskladněním umývat?
Dýně je lepší zbytečně nenamáčet. Znečištěné kusy očistěte suchým hadříkem.
Kam dýně uložit?
Dýně vhodné pro uskladnění umístěte na tmavé, suché a dobře větrané místo se stabilní teplotou. Dýně by neměly být umístěné na studené podlaze a ve vlhku.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud se vám urodilo dýní hodně, při ukládání je rovnou rozdělte podle odrůdy a velikosti. Pravidelnou kontrolou během zimy včas odhalíte kusy, které se začínají kazit, čímž ochráníte zbytek úrody.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)