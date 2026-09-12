Rajčata v září stále nečervenají? Zjistěte, co brzdí jejich zrání a jak jim pomoci dozrát rychleji

Jsou keře rajčat plné zelených plodů, které nechtějí zčervenat? Podívejte se na jednoduché tipy, se kterými se rajčata začervenají i koncem září.
Rajčata nečervenají: Proč v září zůstávají zelená a jak jejich zrání urychlit
Zdravé
keříky rajčat mohou být na konci léta ještě stále plná zelených plodů, ale ke změně barvy se stále nemají. V září navíc přichází chladnější noci, méně slunce a rostliny mohou dozrávat pomaleji. Podívejte se, proč vám rajčata na keřících nečervenají ani ve skleníku a co můžete udělat, abyste zrání urychlili. Rajčata v září stále nečervenají – Proč rajčata v září přestávají červenat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Proč rajčata v září přestávají červenat?
Za pomalým dozráváním může stát především nedostatek tepla a světla. Rajčata potřebují pro správné dozrávání
plodů dostatečně teplé dny a v září se rozdíl mezi teplotami během dne a noci stále zvětšuje. Pokud jsou noci chladné, dozrávání plodů se výrazně zpomaluje. Čtěte také: Co udělat se skleníkem na podzim? Pomocí těchto 7 kroků skleník zazimujete a připravíte na další sezónu
Problém může mít také rostlina, která má příliš husté listy. Ty stíní plodům a keřík vydává příliš mnoho energie na další růst a tvorbu nových květů, namísto dozrávání plodů.
V září už rajčata zbytečně nepřihnojujte dusíkem
V půlce září už je lepší soustředit se na dozrávání plodů, které na rostlině zůstaly. Není dobré podporovat růst pomocí dusíkatých hnojiv. Rostlina bude stále vytvářet nové výhony a listy, místo toho, aby věnovala svou energii do dozrávání již nasazených plodů. V tomto období postupně omezte hnojení a zaměřte se na správnou zálivku, dostatek světla a ochranu před chladnými nocemi.
Rajčata v září stále nečervenají – Jak urychlit zrání rajčat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak urychlit zrání rajčat?
Tím nejjednodušším krokem pro urychlení dozrávání je odstranění části listů, které stíní dozrávajícím plodům. Důležité však je odstranit pouze správné listy.
Keř listy potřebuje pro fotosyntézu. Pokud byste odstranili velké množství listů, rostlina by začala strádat. Zaměřte se na ty listy, které přímo zakrývají trsy rajčat. Také odstraňte všechny staré nebo poškozené listy. Čtěte také: Podzimní dekorace z kaštanů: Jak si vyrobit věnec, svícen a další dekorace z kaštanů krok za krokem Pravidelně odstraňujte nové výhony, květy a drobné plody, u kterých už je zřejmé, že by nestihly dozrát. U tyčkových rajčat zaštípněte vrchol hlavního výhonu, pokud rostlina stále intenzivně roste. Tím omezíte její další růst a podpoříte soustředění energie do vytvořených plodů. Rajčatům pro dozrávání pomůže teplo a ochrana před chladem
Rajčata ve skleníku potřebují jinou péči než rajčata pěstovaná venku.
Skleník během dne dostatečně větrejte a večer jej uzavřete. Rajčata pěstovaná venku umístěte na teplé stanoviště, ideálně k jižně orientované zídce nebo jiné chráněné ploše, která se přes den prohřívá a večer může část tepla postupně uvolňovat směrem k rostlinám. Čtěte také: Okrasné dýně v podzimním truhlíku: Přidejte vřesy a trávy, které promění výsadbu v nádhernou podzimní dekoraci Kdy už rajčata raději sklidit?
Možná už meteorologové hlásí výraznější ochlazení. V takovém případě už můžete sklidit plody, které dosáhly plné velikosti a mění barvu z tmavě zelené na světlezelenou. Taková rajčata dozrají i při pokojové teplotě.
Tip redakce PlanetaZahrady
V září se nesnažte rajčata k dozrání „donutit“ radikálním odstraněním všech listů. Postupně odstraňujte pouze ty, které plodům výrazně stíní, a soustřeďte péči na dostatek světla, omezení dalšího růstu a ochranu před chladem. Pokud se počasí rychle ochlazuje, raději skliďte zdravá, plně vyvinutá rajčata a nechte je dozrát doma.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)