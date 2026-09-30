Slupky z česneku ve vodě za 4 dny zlikvidují svilušky, mšice i mravence. Většina zahrádkářů je přitom hází do koše

Slupky z česneku ve vodě za 4 dny zlikvidují svilušky, mšice i mravence. Většina zahrádkářů je přitom hází do košePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česnekové slupky ze zahrady při správné aplikaci odeženou svilušky i mšiceZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 30.09.2026 18:45
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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