Policista se při kontrole dotkne zadního blatníku ze tří důvodů: otisk prstu tam schválně nechává 51 % z nich

Ten pohyb obstará tři věci naráz. Policista ucítí, jestli motor ještě běží a řidič by mohl kdykoli vyrazit, letmo ověří, že kufr je zavřený a nikdo v něm neleží, a zároveň nechá na karoserii otisk prstu pro případ, že by se zastavení zvrhlo a bylo potřeba vůz později identifikovat. Každý z těch tří účelů míří na jiné riziko a všechny se vyřeší dřív, než policista otevře pusu.
Průzkum z roku 2024: otisk na karoserii nechává 51 % policistů
Server Police1 se v roce 2024 policistů přímo zeptal a 51 % z nich potvrdilo, že se při přiblížení k autu dotýkají karoserie záměrně kvůli otiskům. Není to tedy předpis, který by platil všude stejně. Některé sbory to mají v tréninku výslovně, jinde se návyk předává z kolegy na kolegu, a výsledek je v obou případech stejný.
Číslo má ale i druhou stranu. Když stejný pohyb vynechá skoro polovina policistů, chybějící otisk na zadním blatníku sám o sobě neznamená nic a jako vyšetřovací vodítko se na něj spoléhat nedá. Smysl dává v jediném případě z mnoha, kdy se kontrola vymkne a vyšetřovatelům zbude auto, které je potřeba spojit s konkrétním policistou.
Ruce na volantu, vypnutý motor a 111 mrtvých policistů za rok
Texaský oficiální průvodce ke Community Safety Education Act, který se povinně učí na tamních středních školách, rozepisuje celý sled kroků ještě před první výměnou slov. Řidič má zařadit parkování, zatáhnout ruční brzdu, vypnout motor a položit obě ruce viditelně na volant. Po dokladech smí sáhnout až poté, co to policistovi oznámí, protože hrabání v palubní přihrádce může být z venku vyhodnoceno jako hrozba.
Stejný materiál upozorňuje řidiče i na to, že policista může přijít ke dveřím spolujezdce. Dělá to schválně ze dvou důvodů: posádku to zaskočí a on sám stojí dál od projíždějících aut.
Proč se taková pravidla vůbec učí ve škole, ukazuje statistika National Law Enforcement Officers Memorial Fund. V roce 2025 zemřelo v USA při výkonu služby 111 policistů. Pět z nich bylo zastřeleno přímo při dopravní kontrole, dalších 34 úmrtí souviselo s dopravními nehodami, tedy téměř sedmkrát víc než u střelby při zastavení vozidla. Proti roku 2024 přitom čísla klesla o 25 % a jde o nejnižší hodnotu za více než 80 let.
Dva policisté, dvě kamery a přesto neúplný záznam zákroku
Nabízí se, že v době osobních kamer a dálničních snímačů je otisk prstu na plechu přežitek. Bureau of Justice Assistance v roce 2022 popsala, že záznamy z kamer na těle policistů skutečně zvyšují taktickou připravenost i bezpečnost, hlavně při zpětném rozboru zákroků a při výcviku.
Britský Independent Office for Police Conduct ale ve svém národním přehledu popsal případ, kdy kamery dvou policistů při jednom zákroku nezachytily průběh kontroly celý. Technická dokumentace má díry, které se předem nedají naplánovat. Otisk na karoserii zůstane i tam, kde chybí obraz, a nepotřebuje k tomu nabitou baterii ani správný úhel záběru.
Česká policie od dubna 2024 uzná i doklady v telefonu
V Česku stojí silniční kontrola na § 124 zákona č. 361/2000 Sb., který policii dává pravomoc zastavovat vozidla, kontrolovat doklady a vyzvat řidiče k technické silniční kontrole. Rámec je tedy daný zákonem, způsob přiblížení k autu si policista řeší sám.
A ten se digitalizací nemění. Policista jde k vozu, který nezná, za volantem sedí člověk, kterému často pořádně nevidí do obličeje, a co má pod sedačkou, se dozví až v okamžiku, kdy je pozdě couvat. Řidič to bere jako pětiminutové zdržení, policista jako situaci, kterou musí mít pod kontrolou dřív, než se stane cokoli dalšího.
Mění se zatím hlavně to, co si u okénka podáváte. Od dubna 2024 může řidič v Česku prokázat totožnost aplikací eDoklady, kterou si policista načte na služebním zařízení.