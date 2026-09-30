Za Spartu skóroval proti Realu a po padesátce se znovu oženil. Bývalý mistr ligy Michalík si vzal dlouholetou partnerku

Slovenský záložník, který za Spartu Praha nasbíral 185 ligových startů, dva mistrovské tituly a dvacet zápasů v Lize mistrů, si na konci září 2026 vzal svou dlouholetou partnerku Klaudii. Bylo mu dvaapadesát, vztah trval třináct let a společná dcera Karinka oslavila jedenácté narozeniny. Žádná velká show, žádné pozvánky pro bulvár, jen rodina a obřad, o kterém se veřejnost dozvěděla až ze slovenského Športového Nového Času.
Gól, na který se nezapomíná
Když se řekne Rastislav Michalík, sparťanský fanoušek starší třiceti let automaticky vidí jednu scénu. Sionko posílá centr z pravé strany, míč propadá a slovenský záložník ho uklidí do sítě. Letná exploduje, na tabuli svítí 1:1 proti Realu Madrid Zinédina Zidana, Raúla a Roberta Carlose.
Sparta nakonec prohrála 2:3, ale ten večer se zapsal do klubové paměti natrvalo. Oficiální web Sparty ho dodnes řadí mezi „slavné bitvy proti Španělům“. Podle reportáže Sport.cz dostal Michalík při střídání ovace vstoje a fanoušci na ten moment nostalgicky vzpomínají i po více než dvaceti letech.
Důležitá oprava: v některých českých médiích bývá Michalík označován jako obránce. Nebyl. Ligový profil ho jednoznačně vede jako záložníka. A nebyl ani Čech, narodil se 14. ledna 1974 na Slovensku, za slovenskou reprezentaci odehrál 21 zápasů.
Dva tituly a tichý odchod
Michalíkova sparťanská éra pokrývala roky, kdy se pražský klub pravidelně objevoval ve skupinách Ligy mistrů. Se Spartou získal dva české ligové tituly, v sezonách 2002/03 a 2004/05. K tomu 8 ligových gólů a 27 asistencí. Čísla, která z něj nedělají absolutní klubovou legendu první linie, ale řadí ho mezi výrazné záložníky generace, která Spartu držela na evropské mapě.
Aktivní kariéru ukončil až v roce 2017, ve čtyřiačtyřiceti, po angažmá v rodném Staškově na Kysuciach. Žádná velká rozlučka, žádný gala zápas. Prostě přestal hrát.
Z trávníku za recepci
Už v roce 2014 vystupoval Michalík v médiích jako hoteliér. V Oščadnici na severozápadním Slovensku provozuje Penzión RAMI, název složený z jeho iniciál. Kapacita šedesát osob, celoroční provoz, osm zaměstnanců. V rozhovoru pro Sportnet v roce 2024 mluvil o tom, že vedle penzionu stále pomáhá fotbalu ve Staškově, ale hlavní obživou je byznys s ubytováním.
„Trenérů a manažerů je dost,“ řekl už před deseti lety pro iROZHLAS. Věděl, že ne každý bývalý fotbalista musí zůstat u hřiště.
Svatba po třinácti letech
O samotném obřadu je veřejně potvrzeno málo. Partnerka Klaudia, třináct let společného života, dcera Karinka, rodinný kruh. Přesné datum ani místo otevřené zdroje neuvádějí. Michalík jen zmínil, že svatbu plánovali delší čas, nešlo tedy o impulzivní rozhodnutí, ale o formalizaci něčeho, co dávno fungovalo.
Z prvního manželství má dvě dospělé děti. Jméno první manželky ani okolnosti rozchodu se v dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. Tím líp, některé věci patří jen těm, kterých se týkají.
Velký večer, tichý den
Muž, který jednou rozezpíval Letnou gólem proti Realu, si po padesátce vybral obřad bez reflektorů. Osm zaměstnanců v penzionu, jedenáctiletá dcera a nevěsta, se kterou sdílí život třináct let. Někdy je nejsilnější gól ten, který nikdo nevidí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner