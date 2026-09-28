Krémová houbová polévka z čerstvých hub: Voňavá podzimní klasika, která zahřeje a zasytí celou rodinu

Houbové recepty: Krémová houbová polévka z čerstvých hub zahřeje a zasytí. Vyzkoušejte tuto voňavou podzimní klasiku, která vás překvapí příjemně jemnou chutí.
Houbová sezóna je tady, vyzkoušejte tento recept na krémovou houbovou polévku
Podzim doslova láká na příjemné procházky lesem, které však nekončí pouhým odpočinkem, ale také košíkem plným hub. Pokud nevíte, co z čerstvých hub připravit, vyzkoušejte poctivou
houbovou polévku. Příprava této krémové polévky z hub není složitá a během krátké chvíle na stůl naservírujete jídlo, které se hodí jako lehký oběd i výborná teplá večeře. Čtěte také: Vláčný hruškový koláč se skořicí Na houbovou polévku můžete použít různé druhy hub
Pro přípravu této
houbové polévky můžete použít směs hub. Výborně se hodí směs jedlých lesních hub, například hřibů, bedel, lišek nebo holubinek. Každý druh houby dodá polévce trochu jiný charakter a jejich vzájemná kombinace vytvoří výraznější houbové aroma.
Před vařením houby pečlivě očistěte a nakrájejte na menší, přibližně stejně velké kousky. Používejte pouze ty houby, u kterých jste si jistí jejich správným určením.
Krémová houbová polévka z čerstvých hub – Jak připravit krémovou houbovou polévku krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Ingredience:
Na 4 porce si připravte:
400 g čerstvých jedlých hub 1 větší cibuli 2 středně velké brambory 2 stroužky česneku 1 l zeleninového nebo houbového vývaru 100 ml smetany ke šlehání 1 lžíci másla 1 lžíci hladké mouky 1 lžičku kmínu sůl a čerstvě mletý pepř hrst čerstvé petrželky podle chuti trochu majoránky Čtěte také: Dýňová polévka: Jednoduchý podzimní recept, který zahřeje a krásně voní Jak připravit krémovou houbovou polévku krok za krokem Oloupejte cibuli a nakrájejte ji nadrobno. V hrnci rozehřejte máslo a nechte na něm cibuli zesklovatět. Přidejte prolisovaný česnek a krátce ho orestujte (asi 30 sekund). Přidejte očištěné a nakrájené houby, které několik minut opékejte do doby, než pustí šťávu a krásně se rozvoní. Mezitím oloupejte brambory a nakrájejte je na malé kostky. Přidejte je k houbám společně s hladkou moukou a kmínem. Vše krátce promíchejte a nakonec zalijte vývarem. Polévku přiveďte k varu a vařte asi 20 minut, dokud brambory nezměknou. Část polévky rozmixujte ponorným mixérem. Nemusíte úplně dohladka, stačí, pokud v ní necháte několik kousků hub a brambor – tím získá příjemnější strukturu. Poté tuto část vraťte ke zbytku polévky. Nakonec přilijte smetanu a polévku podle chuti osolte a opepřete. Pak už ji jen krátce prohřejte a můžete podávat. Tip redakce PlanetaZahrady
Houbová polévka chutná nejlépe z čerstvé směsi lesních hub, ale recept si můžete upravit podle toho, co právě máte doma. Pokud máte hub více, část z nich můžete usušit nebo zamrazit a připravit si zásobu i na pozdější měsíce. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)