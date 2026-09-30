Žmolky z prádla posbírá vlhčený ubrousek v bubnu pračky: stačí jeden nebo dva, horší je, když se rozpadne

Volná vlákna a žmolky ulpívají na oděvech obzvlášť tehdy, když prošly pračkou už poněkolikáté. Oblečení pak sice není špinavé, ale ztrácí vzhled, kvůli kterému jste si ho kupovali. Web Fakty uvádí, že vlhčené ubrousky mají díky svým absorpčním vlastnostem tyhle ulpívající částice při praní zachytit, takže prádlo z bubnu vyjde vypadat jako nové.
Jeden nebo dva kusy do bubnu, prací prostředek zůstává
Samotné použití je otázka jedné vteřiny. Ke špinavému prádlu se do bubnu přihodí jeden nebo dva vlhčené ubrousky a pere se dál jako obvykle. Ubrousek se přitom nemá používat místo pracího prostředku, doporučení zní kombinovat ho s ním.
Celý trik ale stojí a padá s jednou podmínkou: ubrousek musí být pro tohle použití vhodný a nesmí se během pracího cyklu rozpadnout. Tady je návod nejslabší. Neříká totiž, podle čeho vhodný ubrousek poznáte dřív, než ho zavřete do bubnu, takže se odpověď dozvíte až po dopraní.
Káva na košili, tráva na dětských kalhotách: co má ubrousek zvládnout
Druhá slibovaná schopnost se týká skvrn. Vlhčené ubrousky mají podle tipu pomoci rozložit a odstranit čerstvé nečistoty, takže prádlo vyjde z pračky bez poskvrnky. Jako příklady se uvádějí rozlitá káva na oblíbené košili nebo zelená stopa od trávy na kalhotách dítěte.
U žmolků dává vysvětlení smysl, protože ubrousek nasákne a zachytí to, co v bubnu plave volně. U skvrn žádné vysvětlení nezazní, jen tvrzení, že to funguje. Od jednoho kousku vlhčeného textilu v plné pračce se dá čekat spíš drobná pomoc než záchrana košile s kávou.
Kožená pohovka: nejdřív vyzkoušejte roh, na který není vidět
Mimo pračku se ubrousky doporučují i na kožený nábytek, kde mají zvládnout prach, nečistoty i závěrečné naleštění. Tady ovšem přichází jediné opatření, které v celém tipu zazní předem a ne až zpětně.
„Před utíráním koženého nábytku je vhodné nejprve otestovat vlhčenou utěrkou malou, nenápadnou oblast, abyste se ujistili, že nedojde k poškození materiálu. Po ověření můžete vlhčenými ubrousky odstranit prach a nečistoty a zároveň dodat nábytku hezký naleštěný vzhled,“ doplňuje k tématu Magda F. z Bruntálu.
Prach, otisky prstů a šmouhy zmizí jedním přejetím
Poslední využití je to nejméně riskantní a zároveň nejsnáz ověřitelné. Vlhčené ubrousky slouží jako náhrada prachovky na dřevěný nábytek, pracovní desky i elektroniku, kde odstraňují prach, otisky prstů a šmouhy jediným přejetím.
Výhodou je úspora času, protože odpadá namáčení hadru a chystání čisticího prostředku. Podle webu Meta jsou ubrousky všestranným úklidovým nástrojem použitelným na celou řadu domácích úkonů, od utírání prachu přes leštění povrchů až po čištění kožených pohovek.