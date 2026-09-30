Živnostnicí roku Ústeckého kraje je chovatelka alpak a lemurů

Litoměřická strojírenská společnost Hennlich ovládla krajské kolo soutěže Firma roku Ústeckého kraje. Titul Živnostnice roku si odnesla Alena Saladiaková, která chová lamy alpaky a lemury a využívá je v terapeutické práci se seniory, nemocnými či lidmi se speciálními potřebami. Oba vítězové postoupí do celostátního finále, které se koná 10. prosince na pražském Žofíně.
Hennlich není v letošním roce bez ocenění poprvé. Firma již dříve získala titul Inovační firma Ústeckého kraje za vývoj 3D elektromechanického manipulátoru pro letecké motory. Na kontě má i dodávku speciální nakládací hubice pro přístav v Kataru a instalaci největšího energetického řetězu na světě pro elektrárnu Tušimice. Společnost sama sebe charakterizuje tak, že „významnou část její činnosti tvoří vlastní vývoj, výroba, montáž a realizace technických zařízení a technických celků na míru zákazníkům."
Alena Saladiaková vsadila na netradiční kombinaci edukace, zážitků a terapie se zvířaty. Jak sama popsala, patřila k průkopníkům takzvaných alpakatrekkingů v Česku, a to v prostředí měst, kde by veřejnost zvířata nečekala. Zlom přišel v roce 2021, kdy si začala všímat terapeutických účinků alpak na specifické skupiny lidí a rozhodla se tuto cestu systematicky rozvíjet. Obor zooterapie byl tehdy v tuzemsku podle jejích slov „vcelku neznámý a neprobádaný." Dnes pravidelně navštěvuje imobilní klienty v zařízeních sociální péče, nemocnicích i hospicích a bezplatně nabízela psychosociální pomoc matkám s dětmi z Ukrajiny prchajícími před válkou. Pořádá také výukové exkurze pro školy a školky.
Druhou příčku mezi firmami obsadila Schindlerova pletárna z Krásné Lípy na Děčínsku, třetí skončila společnost 2JCP zaměřená na technologická řešení pro energetiku. Mezi živnostníky se na druhé místo probojovala Martina Kolářová provozující rodinnou kavárnu s vlastní výrobou, třetí je Martina Štefanková věnující se osvětě o Priessnitzových zábalech a přírodní péči.
Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen, partnera soutěže, ocenil celkovou úroveň krajského kola. O vítězné firmě poznamenal, že její „význam již přesahuje nejen tento region, ale i celé Česko."
Zdroj: autorský text / ČTK