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Prokletá Mdina: Proč se v uličkách „Tichého města“ ozývají hlasy mrtvých a sténání obětí cholery?

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Mdina je nejkrásnějším příkladem starobylého opevněného města uprostřed středomořského ostrova Malta. Je výjimečnou směsicí středověké a barokní architektury, byla vždy domovem maltských šlechtických rodin. Dlážděné uličky jsou opředeny záhadami a strašidelnými příběhy z dob minulých.
Prokletá Mdina: Proč se v uličkách „Tichého města“ ozývají hlasy mrtvých a sténání obětí cholery?

Prokletá Mdina: Proč se v uličkách „Tichého města“ ozývají hlasy mrtvých a sténání obětí cholery?

Zdroj: aappp / Shutterstock
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