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V tělech Vikingů žily milióny střevních parazitů

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Lidská evoluce většinou pracuje v našem zájmu, někdy však může dojít i k opaku. Vědci nedávno odhalili překvapivou souvislost mezi střevními parazity z vikingské éry a závažnými plicními nemocemi v současnosti.
V tělech Vikingů žily milióny střevních parazitů

V tělech Vikingů žily milióny střevních parazitů

Zdroj: Rattiya Thongdumhyu / Shutterstock
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