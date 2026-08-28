Reklama
3 min
V tělech Vikingů žily milióny střevních parazitůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lidská evoluce většinou pracuje v našem zájmu, někdy však může dojít i k opaku. Vědci nedávno odhalili překvapivou souvislost mezi střevními parazity z vikingské éry a závažnými plicními nemocemi v současnosti.
V tělech Vikingů žily milióny střevních parazitů
Zdroj: Rattiya Thongdumhyu / Shutterstock
Reklama
Jednorožci, draci, fénixové... Středověké bestiáře, nejoblíbenější iluminované knihy své doby, nás fascinují dodnes
Kvíz: Jiří Schelinger: Jak dobře znáte jeho kariéru a nezapomenutelné melodie?
Jiří Schelinger byl zpěvákem a skladatelem, který miloval především rock. Za jeho kariéru vzniklo hned...
Odsávačka mateřského mléka odsává celá staletí. Neuvěříte, z jaké doby byl nalezen první exemplář
Ve skutečnosti existuje sofistikovanější zařízení již více než 150 let. První patent na odsávačku...
Techniky, jak se chránit před upíry. Archeologové našli důkazy o jejich používání
Upíři a techniky, jak se před nimi chránit, to je téma, které se skloňuje již několik tisíc let. Upírské...
Procesy se zvířaty se opravdu děly. Dnes by málokdo věřil, že bylo možné, aby vepř stanul před soudem
Středověk je typický absurdními soudními procesy jako třeba s údajnými čarodějnicemi nebo se zvířaty...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
Nejhorší vejce ze supermarketu: Češi je snídají každý den a ani neví, co je s nimi špatně
ExtraInspirace
dnes, 09:35
4 min
Postup na záchranu umírající orchideje, který nemá konkurenci. Dokonce i zkušení pěstitelé jen nechápavě zírají
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:32
3 min
Spoluzávislost, fenomén, který ovlivňuje miliony lidí. Nikdo to ale neřeší
HlídacíPes.org
dnes, 09:30
6 min
Eva Burešová překvapuje. Proměnila se v Saiju a v písni Mlč nabízí tvrdý metalcore
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:23
Liberecký kraj v pátek k večeru zasáhnou bouřky. Mohou být silné
Liberecká Drbna
dnes, 09:20
1 min
Reklama
České úřady důrazně varují: Na trhu se objevily miliony kontaminovaných vajec, po kterých onemocněly stovky lidí
Cooky.cz
dnes, 09:18
4 min
FOTO, VIDEO: V Jihlavě jsou tři nové autobusy, řidič dobíhající cestující nevidí
Jihlavská Drbna
dnes, 09:18
2 min
Leoš Mareš přišel o dalšího parťáka. Zemřel moderátor Luděk Hrzal
Žena.cz
dnes, 09:17
Za norským králem měl na podzim zamířit Pavel. Po Haraldově smrti může být všechno jinak
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:08
Comeback Willa Smithe pokračuje. Věčný Mizera točí vraždu ve střežené věznici s hvězdou Michaela
Kinobox.cz
dnes, 09:05
2 min
Reklama
Voda na Orlíku dál představuje zdravotní riziko. Zhoršená je i voda na Lipně
Budějcká Drbna
dnes, 09:05
1 min
Pogačarovi soupeři čekají, kdy zeslábne. Mas vymyslel nebezpečnější plán: přestal čekat
Vše o sportu
dnes, 09:04
5 min
VIDEO: Radost i trápení ve frontě. Výprodej kostýmů v Olomouci čelil kritice
Hanácká Drbna
dnes, 09:02
3 min
Hradec o víkendu zakončí prázdniny hudbou, přehlídkou historických aut i tancem
Hradecká Drbna
dnes, 09:02
2 min
Jak bude vypadat svět za 10 let: Renomovaný fyzik předpověděl zimu umělé inteligence
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
4 min
Reklama
Místo regálů lavice. Starou socialistickou Jednotu proměnili v oceněnou školu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:00
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na noční bloudění, den v zoo nebo neckyádu
Brněnská Drbna
dnes, 09:00
2 min
Na dálnici D8 shořel návěs kamionu, převážel solární panely
ČR nehody
dnes, 08:59
1 min
Ledničko, vyprávěj se vrací s hvězdnými hosty. Těšit se můžete na Kachní discopříběh, herečky z Ulice i dabéry Přátel
BetterLife
dnes, 08:59
2 min
Zbavte se chrápání díky metodě, kterou stačí aplikovat pouhých 10 minut před spaním
Krasnezeny.eu
dnes, 08:49
2 min
Reklama
Milovaného mopsíka chtěl seniorce ukrást opilý a zfetovaný muž před řeznictvím
Plzeňská Drbna
dnes, 08:40
1 min
Tenhle módní trik zná každá Francouzka 60+. Ubere vám během 2 minut i 10 let v obličeji
ExtraInspirace
dnes, 08:37
3 min
Mandelinky zmizí z brambor po jednom postřiku. Stojí pár korun a máte ho doma v kuchyni
adbz.cz
dnes, 08:37
2 min
Domácí Míša řezy s kakaovým korpusem: Jemný tvarohový krém se rozplývá na jazyku a čokoládová poleva vše završuje
Cooky.cz
dnes, 08:36
5 min
Odsouzený válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb se všemi poctami, uvedl srbský ministr
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:35
Reklama
Poslední koncert Beatles odehráli čtyři roky před rozpadem na baseballovém stadionu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:35
Policisté pátrají po 16leté dívce z Liberce, nezvěstná je od půlky června
Liberecká Drbna
dnes, 08:30
1 min
Toto je jediná věc, která poskytuje 100% ochranu před slimáky. Potvrzují to vědci
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
3 min
V tělech Vikingů žily milióny střevních parazitů
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Zdravější a pomalejší stárnutí může podpořit jediná zásadní změna. Její zařazení do života prospívá celému organismu
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:24
2 min
Reklama
Jaromír Hanzlík si vydělal na byty v centru Prahy. Dnes žije v ústraní v nenápadném domě u Sázavy
ReadZone
dnes, 08:24
3 min
Hvězda Ulice Ondřej Studénka: Útěk z Brna, vyhoření a touha hrát bezohledné vrahy
Aplausin.cz
dnes, 08:24
2 min
Přání tuláků se naplnilo. Volkswagen má první elektrickou obytku, je překvapivě levná
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:24
Dnes udeří na část Česka silné bouřky. Ze západu postupuje nebezpečný bouřkový systém
Meteocentrum.cz
dnes, 08:21
5 min
Lechtáme se celý život. Ani po dvou tisících letech ale věda neví přesně proč
Kód Enigma
dnes, 08:21
3 min
Reklama
Firmy budou muset vysvětlit, proč lidé berou rozdílné mzdy. Vyjednávání o penězích se mění
Byznys trendy
dnes, 08:20
8 min
Potkali se na chodbě a padla jen tichá slova. Světlana Witowská bojuje o rodinné jmění
Žena.cz
dnes, 08:17
Řidiči Tesly oklamali autopilota figurkou Dwayne Johnsona. Teď musí miliony aut projít aktualizací
Mobify.cz
dnes, 08:17
4 min
Hála je velký favorit. Novotný ale kurzu na Úškrta nevěří
MMAMAG.cz
dnes, 08:15
1 min
Lupiči se chovali jako běžní návštěvníci. Z výstavy ve vídeňském muzeu ukradli šperky
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:14
Reklama
Reklama
Zemřel nejstarší evropský panovník, norskému králi Haraldovi bylo 89 let
Režisér Strach rozpoutal boj o Anděla Páně. Teď je první, kdo má platit
Letos naposled. Po čtrnácti letech končí party Harleyářů, zvou na jízdu strojů bez rozdílu
Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť
Mars není uvnitř stejný. Jižní polovina může být hluboko pod povrchem o 400 stupňů teplejší
Reklama
Reklama