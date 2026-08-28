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11 centimetrů dokonalosti: Věstonická Venuše je zřejmě náš nejznámější artefakt

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Věstonická Venuše je hliněná figurka, které způsobila poprask nejen u nás, ale také po celém světě. Historici ji chtějí prozkoumat hlouběji, a proto se rozhodli pro pečlivou analýzu vnitřní části sošky.
11 centimetrů dokonalosti: Věstonická Venuše je zřejmě náš nejznámější artefakt

11 centimetrů dokonalosti: Věstonická Venuše je zřejmě náš nejznámější artefakt

Zdroj: Miroslav Zachoval / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs
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