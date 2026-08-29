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Brněnská vila Tugendhat: Symbol luxusu, který své majitelce štěstí nepřinesl. Jak žila Greta Tugendhatová

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Život Grety Tugendhatové byl poznamenán nejenom obdobím druhé světové války. Také před válkou se jí dostalo zážitků, které by vydaly na román. Zažila velkolepou stavbu rodinné vily či útěk před nebezpečím. Osud si s ní ale pohrál i potom, co již v Evropě vládl mír.
Brněnská vila Tugendhat: Symbol luxusu, který své majitelce štěstí nepřinesl. Jak žila Greta Tugendhatová

Brněnská vila Tugendhat: Symbol luxusu, který své majitelce štěstí nepřinesl. Jak žila Greta Tugendhatová

Zdroj: Vít Švajcr / Creative commons, CC-BY-SA
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