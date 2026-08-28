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Inuité jedli ryby syrové, skoro nikdy je tepelně nezpracovávali. Důvody pro syrovou stravu byly vlastně pochopitelné

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Domorodí obyvatelé obývající arktické regiony nejsevernější části Ameriky se nazývají Inuité. Typickými jsou pro ně nejenom tradiční příbytky z ledových kvádrů zvané iglú, ale také lov, při kterém se nebojí zabít ani velrybu.
Inuité jedli ryby syrové, skoro nikdy je tepelně nezpracovávali. Důvody pro syrovou stravu byly vlastně pochopitelné

Inuité jedli ryby syrové, skoro nikdy je tepelně nezpracovávali. Důvody pro syrovou stravu byly vlastně pochopitelné

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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