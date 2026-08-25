Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Organizace UFC ho propustila po bilanci 5-1. V PFL teď porazil Machačevova parťáka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Daniel Marcos po nečekaném konci v UFC okamžitě zabral v PFL. V debutu porazil Magomeda Magomedova, kterému ve třetím kole kvůli zraněnému rameni hodil ručník Islam Machačev.
Organizace UFC ho propustila po bilanci 5-1. V PFL teď porazil Machačevova parťáka

Organizace UFC ho propustila po bilanci 5-1. V PFL teď porazil Machačevova parťáka

Zdroj: UFC
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Vasil Ducár promluvil o rodině. Manželka ho odrazuje od každého zápasu
Vasil Ducár promluvil o rodině. Manželka ho odrazuje od každého zápasu
Platy UFC Sacramento: Rodrigues si odnesl přes 7 milionů
Platy UFC Sacramento: Rodrigues si odnesl přes 7 milionů

Gregory Rodrigues si za výhru nad Anthonym Hernandezem připsal 340 tisíc dolarů, tedy zhruba 7 milionů...

Usyk vybral pět nejlepších boxerů světa. Vynechal sebe i Inoueho
Usyk vybral pět nejlepších boxerů světa. Vynechal sebe i Inoueho

Oleksandr Usyk sestavil vlastní pětici nejlepších boxerů světa bez ohledu na váhu. Vedle Crawforda či...

Synové legend si to rozdali. Gabe Silva knokautoval Kimba Slice Jr.
Synové legend si to rozdali. Gabe Silva knokautoval Kimba Slice Jr.

Gabe Silva měl v prvním kole problémy, pak ale zápas proti synovi Kimba Slice úplně otočil. Ve druhém kole...

Dulatov skutečně zaplatil. Brito po KO Fazila dostal slíbených 5 000 dolarů
Dulatov skutečně zaplatil. Brito po KO Fazila dostal slíbených 5 000 dolarů

Islam Dulatov po výhře Kaika Brita nad Namem Fazilem slíbil Brazilci vlastní bonus 5 000 dolarů (asi 105...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.