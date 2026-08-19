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Letadlové lodě USA po Epic Fury: Nahradí je bitevní lodě třídy Trump?

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Letadlové lodě USA a jejich limity odhalila operace Epic Fury. Analýza rozebírá spor o bitevní lodě třídy Trump, jejich náklady a strategický smysl vedle letadlových lodí.
Letadlové lodě USA po Epic Fury: nahradí je bitevní lodě třídy Trump?

Letadlové lodě USA po Epic Fury: nahradí je bitevní lodě třídy Trump?

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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