Ocean-2 testuje budoucnost datových center pro AI: Mořské vlny místo elektrárny

Neustálý růst umělé inteligence naráží na stále větší problém, a to nedostatek elektrické energie. Zatímco společnosti jako Microsoft, Google, Amazon nebo Meta investují miliardy dolarů do nových datových center případně nákupu odstavených jaderných elektráren, americký startup Panthalassa přišel s radikálně odlišným řešením. Namísto budování dalších datových center na pevnině chce přesunout výpočetní výkon stovky kilometrů od pobřeží, kde jej budou napájet výhradně mořské vlny.
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Klíčovým demonstrátorem této technologie je prototyp Ocean-2, který ověřuje, zda lze provozovat autonomní AI datové centrum bez připojení k elektrické síti i bez klasického internetového připojení.
Datové centrum jako plovoucí elektrárna
Koncept Panthalassy spojuje výrobu energie, chlazení i výpočetní infrastrukturu do jediného plovoucího systému. Namísto přenosu elektřiny z pevniny se energie vyrábí přímo na místě.
Pohyb oceánských vln pohání hydraulický systém, který roztáčí turbínu vyrábějící elektřinu pro servery umístěné uvnitř konstrukce. Celý systém využívá přirozený pohyb moře, takže nepotřebuje fosilní paliva ani připojení k elektrické síti.
Výhodou oceánu je také prakticky neomezený zdroj chladicí vody. Zatímco
dnešní AI datová centra spotřebovávají obrovské množství elektřiny i sladké vody pro chlazení serverů, Panthalassa využívá okolní mořskou vodu, což výrazně snižuje energetickou náročnost provozu. Ocean-2, Panthalassa Ocean-2: První skutečný test
Ocean-2 představuje první plnohodnotný prototyp celé koncepce. Jde o přibližně 85 metrů vysokou ocelovou konstrukci připomínající obří bóji nebo lízátko. Po odtažení na moře se zařízení postaví do pracovní polohy, kdy většina konstrukce zůstává pod hladinou a pouze horní část vyčnívá nad moře.
Uvnitř se nachází generátor využívající energii vln, energetické úložiště,
výpočetní infrastruktura pro AI a komunikační technologie. Systém komunikuje prostřednictvím satelitní sítě Starlink. Přenášejí se pouze data a výsledky výpočtů.
Podle Panthalassy představují otevřené oceány jeden z největších dosud nevyužitých zdrojů obnovitelné energie. Na rozdíl od solárních elektráren není výroba závislá na denním světle a oproti větru bývá energie mořských vln stabilnější. Firma tvrdí, že potenciál oceánské energie dosahuje řádově desítek terawattů, tedy hodnot, které by mohly pokrýt významnou část budoucí poptávky po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci.
Poptávka po energii pro umělou inteligenci roste natolik rychle, že technologické firmy hledají stále netradičnější řešení. Vedle jaderných elektráren, malých modulárních reaktorů nebo podmořských datových center se nyní tedy objevuje i myšlenka autonomních výpočetních platforem na otevřeném oceánu.
Investoři věří miliardové příležitosti
V květnu 2026 startup získal investici 140 milionů dolarů v rámci Series B financování. Investice se zúčastnil i podnikatel Peter Thiel, známý jako spoluzakladatel Palantiru a jeden z prvních investorů Facebooku.
Mezi dalšími investory figurují například John Doerr, Marc Benioff,
Hanwha Group nebo Super Micro Computer. Hodnota společnosti se podle dostupných informací přiblížila jedné miliardě dolarů. Nové prostředky mají financovat dokončení výrobního závodu v Oregonu a vývoj další generace systémů Ocean-3 určených pro komerční nasazení.
Zdroj:
Panthalassa, Financial Times Autor/Licence fotografie: Ocean-2, Panthalassa