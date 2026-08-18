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Patriotů ubývá, ruských střel přibývá. Zelenskyj žádá Washington o desetinu amerických zásob

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Ukrajina čelí stále intenzivnějším ruským raketovým útokům, zatímco její zásoby nejmodernějších interceptorů rychle klesají. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že pouhých pět …
Patriotů ubývá, ruských střel přibývá. Zelenskyj žádá Washington o desetinu amerických zásob

Patriotů ubývá, ruských střel přibývá. Zelenskyj žádá Washington o desetinu amerických zásob

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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