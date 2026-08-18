Patriotů ubývá, ruských střel přibývá. Zelenskyj žádá Washington o desetinu amerických zásob

Ukrajina čelí stále intenzivnějším ruským raketovým útokům, zatímco její zásoby nejmodernějších interceptorů rychle klesají. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že pouhých pět procent amerických zásob střel Patriot by pomohlo Ukrajině přežít nadcházející zimu. Deset procent by podle něj mohlo stačit k likvidaci prakticky všech ruských balistických střel. Problémem však není jen ochota Washingtonu pomoci. Spojené státy samy čelí vysoké poptávce po těchto zbraních a jejich výroba nedokáže okamžitě pokrýt rostoucí potřeby.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu upozornil na stále vážnější problém, který se během války stává pro Kyjev jedním z nejkritičtějších: nedostatek moderních protiraketových střel. Podle Zelenského má Ukrajina v současnosti k dispozici přibližně dvaapůlkrát méně interceptorů než ve stejném období loňského roku.
Rusko přitom naopak tempo používání balistických raket zvyšuje.
„Letos máme dvaapůlkrát méně stíhacích raket než v roce 2025. Rusko má měsíčně dvakrát více balistických raket než dříve,“ uvedl Zelenskyj. Pro Kyjev jde o mimořádně nepříjemnou kombinaci. Moskva zvyšuje intenzitu útoků právě ve chvíli, kdy se ukrajinská protivzdušná obrana potýká s nedostatkem munice. Deset procent, které mohou změnit situaci
Zelenskyj proto podle svých slov prakticky každý den jedná o dalších dodávkách amerických střel Patriot. V rozhovoru pro CNN popsal svou situaci velmi otevřeně. Tvrdí, že vede množství jednání a telefonátů ve snaze získat další střely, přičemž část aktivit nemůže veřejně komentovat.
Patriot, DoD Photo By Glenn Fawcett, Public Domain
Jeho požadavek je přitom podle něj překvapivě konkrétní.
Pět procent amerických zásob by podle Zelenského mohlo Ukrajině umožnit přežít nadcházející zimu. Deset procent by pak podle něj poskytlo dostatečnou kapacitu k zachycení prakticky všech ruských balistických střel. „Když nám prodají 5 %, přežijeme zimu a zachráníme životy lidí. Když nám prodají 10 %, zničíme všechny ruské balistické rakety,“ uvedl ukrajinský prezident.
Jeho slova je však třeba chápat jako politický apel, nikoli jako přesný vojenský výpočet. Skutečná účinnost protivzdušné obrany závisí na počtu dostupných baterií, typu použitých interceptorů, jejich rozmístění, zásobách radarových systémů i na taktice útočníka. Přesto jeho argument ukazuje, jak zásadní význam mají pro Ukrajinu právě systémy Patriot.
Jediný systém proti balistickým střelám
Patriot představuje pro Ukrajinu jednu z nejcennějších součástí protivzdušné obrany. Především moderní střely PAC-3 jsou určeny k ničení balistických cílů, proti nimž mají jiné systémy omezené možnosti. A právě balistické střely Rusko v posledních měsících používá stále intenzivněji.
Útoky přitom nesměřují pouze proti vojenským objektům.
Rusko pokračuje také v úderech na města, energetickou infrastrukturu, průmyslové objekty a další cíle hluboko v ukrajinském týlu. Problém je v ekonomice celé situace.
Rusko může vyrábět a odpalovat střely rychleji, než je Ukrajina schopna získávat odpovídající množství moderních interceptorů. Každý úspěšný zásah ruské balistické střely navíc znamená spotřebu mimořádně drahé munice. Ukrajina tak musí neustále řešit otázku, které cíle stojí za použití nejcennějších protiraketových střel a které bude muset riskovat bez nich. Civilní oběti rostou
Důsledky tohoto vývoje se odrážejí i ve statistikách civilních obětí. Podle údajů OSN byl letošní červenec z hlediska počtu civilních obětí na Ukrajině nejhorším měsícem od března 2022. Přibližně 437 lidí bylo zabito a dalších 2610 zraněno. Za prvních sedm měsíců letošního roku pak podle OSN zemřelo 1839 civilistů a dalších 10 638 bylo zraněno.
Celkový počet civilních obětí byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 vyšší o 44 procent. Jedním z hlavních důvodů je právě rostoucí intenzita ruských útoků na velkou vzdálenost.
Problém ovšem není možné vyřešit jednoduše rozhodnutím Washingtonu „poslat více Patriotů“. Americké zásoby jsou samy omezené a Spojené státy v současnosti čelí zvýšené poptávce po těchto systémech i mimo Ukrajinu. Napětí na Blízkém východě situaci ještě komplikuje. Spojené státy a jejich partneři v Perském zálivu potřebují protivzdušnou a protiraketovou obranu kvůli íránským raketovým a dronovým útokům.
Washington tak musí rozdělovat omezené zásoby mezi několik potenciálních bojišť. To je přesně důvod, proč se dodávky pro Ukrajinu mohou stát politicky i vojensky komplikovanou otázkou.
Trump s licencí váhá
Další možností by byla výroba některých komponentů nebo celých systémů přímo v Evropě či na Ukrajině. Prezident Donald
Trump měl Zelenskému podle jeho slov nabídnout možnost získat licenci na výrobu systémů Patriot, později však od této myšlenky ustoupil.
Washington je podle Trumpových vyjádření při sdílení citlivých technologií velmi opatrný. Není divu. Patriot není pouze raketový systém. Jde o komplexní soubor radarů, řízení palby, komunikačních technologií a interceptorů, jejichž schopnosti patří mezi nejcitlivější prvky americké protivzdušné obrany.
Na vývoji a výrobě jednotlivých částí systému se podílejí společnosti Raytheon a Lockheed Martin, přičemž Lockheed Martin je hlavním dodavatelem interceptorů PAC-3.
Určitý prostor pro pomoc Ukrajině se snaží najít také evropské země. Polsko minulý měsíc odtajnilo část své vojenské pomoci a potvrdilo, že Ukrajině předalo pět střel Patriot PAC-3. Varšava zároveň podle své náměstkyně ministra obrany Magdaleny Sobkowiak-Czarnecké zvažuje další dodávky. Rozhodnutí by mělo padnout v nejbližších dnech.
Pro Polsko však jde o citlivou otázku. Stejně jako ostatní státy na východním křídle NATO musí počítat s možností, že by vlastní protivzdušnou obranu mohlo potřebovat v případě širšího konfliktu.
Válka pokračuje, diplomacie stojí
Nedostatek interceptorů přichází v době, kdy se zároveň komplikuje diplomatické řešení konfliktu. Mírová jednání podporovaná Spojenými státy v posledních měsících nepřinesla průlom. Zelenskyj proto znovu vyzývá Washington k většímu zapojení.
Podle ukrajinského prezidenta Vladimir Putin v současnosti nemá skutečný zájem válku ukončit a na Moskvu není vyvíjen dostatečný tlak. Kyjev zároveň odmítá možnost předání opevněných částí Donbasu, které Rusko nedokázalo vojensky dobýt, přestože jejich kontrolu nadále požaduje.
Mezitím pokračují boje i na dalších frontách.
Ukrajina omezuje některé útoky proti ruským ropným tankerům a infrastruktuře, zatímco Rusko zesiluje údery proti ukrajinským přístavům, lodní dopravě a městům. Bitva o rakety může rozhodnout o zimě
Ukrajinská protivzdušná obrana se tak dostává do paradoxní situace. Má stále kvalitnější systémy, ale stále méně munice pro jejich použití. A právě zde může být problém v následujících měsících největší.
Rusko nemusí nutně překonat ukrajinskou protivzdušnou obranu technologicky. Může se ji pokusit vyčerpat množstvím útoků.
Pro Kyjev proto nebude rozhodující pouze počet dostupných baterií Patriot. Stejně důležité bude, kolik interceptorů bude mít k dispozici v okamžiku, kdy Rusko zahájí další masivní sérii útoků. Zelenskyj tvrdí, že řešení může být relativně malé v porovnání s americkými celkovými zásobami – pět nebo deset procent.
Jenže pro Washington může těchto deset procent znamenat rozdíl mezi dostatečnou rezervou pro vlastní obranu a výrazným oslabením schopnosti reagovat na další krizi. Ukrajina proto nebojuje jen o další Patrioty. Bojuje o čas – a o to, zda bude mít dost interceptorů právě ve chvíli, kdy je bude potřebovat nejvíce.
Zdroj:
National Security Journal Autor/Licence fotografie: Systém Patriot, DoD Photo By Glenn Fawcett, Public Domain