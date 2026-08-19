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Nosič jaderného Armageddonu: Ruská ponorka Chabarovsk vyplula na moře. Bude vyzbrojena torpédy Poseidon

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Ruská jaderná ponorka Projektu 09851 Chabarovsk se poprvé vydala na moře k testovacím plavbám. Podle otevřených zdrojů se jedná o druhé plavidlo ruského námořnictva určené k nošení jaderných torpéd (podvodních dronů) Poseidon, po ponorce Belgorod Projektu 09852.
Nosič jaderného Armageddonu: Ruská ponorka Chabarovsk vyplula na moře. Bude vyzbrojena torpédy Poseidon

Nosič jaderného Armageddonu: Ruská ponorka Chabarovsk vyplula na moře. Bude vyzbrojena torpédy Poseidon

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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