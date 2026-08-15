KOMENTÁŘ: Vladimir Putin a jeho cosplay říká, nejsem politik rozhodující o armádě, já ji vedu

Vladimir Putin samozřejmě není příslušníkem ruské armády ani jiných ozbrojených složek Ruska. Přesto se velmi často objevuje v různých variantách vojenského oblečení, ať už od polní uniformy pozemní armády, tak po poslední variaci na téma uniformy ruského námořnictva. Co nám tím chce ruský prezident naznačit?
Demokracie uniformu používají, ale velmi opatrně
Například
američtí prezidenti se prakticky nikdy neobjevují ve skutečné vojenské uniformě (vyjma několika historickým výjimek jako byl Eisenhower apod.) . Spojené státy mají poměrně silnou tradici civilní kontroly armády. Prezident je sice vrchním velitelem ozbrojených sil, ale právě proto je důležité, že zůstává civilistou.
Místo uniformy používají američtí prezidenti například bomber jacket, bundu s označením konkrétní základny nebo letecké základny, případně sportovní či pracovní oděv při návštěvě vojáků. Barack Obama,
Donald Trump i Joe Biden se takto fotografovali.
Existuje pro to docela elegantní politické vysvětlení, americký prezident má být „Commander in Chief“, nikoliv generál. Civilní oblek prezidenta symbolizuje, že jeho autorita pochází od občanů, nikoli od ozbrojených sil.
Francouzský prezident Emmanuel Macron se poměrně často účastní vojenských ceremonií, kontroluje čestné jednotky a vystupuje velmi výrazně v roli chef des armées, tedy vrchního velitele francouzských ozbrojených sil.
Francouzská prezidentská tradice je v tomto směru mnohem více „vojenská“ než americká. Ale ani Macron si při tom neobléká uniformu složek francouzské armády. Při vojenských ceremoniích v Invalidovně nebo při oslavách 14. července zůstává vždy civilistou.
Máme tu zásadní rozdíl mezi demokratickým prezidentem, který se objeví v prostředí armády v praktickém oblečení, a vůdcem, který si oblékne skutečnou vojenskou uniformu. A právě ten rozdíl je politicky i symbolicky velmi důležitý.
Diktátorský cosplay
Fotografie z aktuální návštěvy
Vladimira Putina u ruské pacifické flotily ukazuje typický ruský model, kdy nejde jen o to, že je politik „u vojáků“. Prezident či nejvyšší představitel se vizuálně zařazuje mezi ozbrojené síly. Ukazuje, že je voják, a ne někdo s dočasným mandátem. Tahle vizuální zkratka jednoduše říká „Já jsem armáda. Já jsem stát. Já rozhoduji o válce a míru. Já jsem ten, kdo tu bude pořád.“
Uniforma totiž znamená několik věcí současně a to disciplínu, jasnou hierarchii, sílu, řád, ochotu použít násilí a především autoritu. A autoritářské režimy tento symbol potřebují mnohem více než demokratické.
Běloruský prezident Lukašenko, Kremlin.ru, CC BY 4.0
A nejde jen o Putina. Podobný vizuální jazyk používají například Lukašenko, Kim Čong-un nebo představitelé různých vojenských režimů v Africe. U nich má vojenský oděv ještě jeden význam:
„Nejsem politik, který o armádě rozhoduje. Jsem vůdce, který armádu osobně vede.“
Zelenskyj a občan ve válce
Volodymyr Zelenskyj představuje velmi zajímavou výjimku. Po ruské invazi prakticky opustil klasický společenský oblek a začal vystupovat v zeleném nebo černém vojenském či polovojenském oblečení.
Biden a Zelenskyj, Biden White House Archived’s photo, licensed as United States government work
Tady ale symbolika funguje opačně.
Zelenskyj tím neříká: „Jsem vojenský vůdce“, ale spíše „Jsem civilista, který je stejně jako vy ve válce.“ Proto také jeho oblečení nemá hodnosti, generálské insignie ani klasickou vojenskou uniformu. Je to záměrně „uniforma občana ve válce“.
Autor/Licence fotografie: Vladimir Putin, Presidential Press and Information Office /
Kremlin.ru, CC BY 4.0