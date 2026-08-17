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AH-64E Apache Guardian: Polský strážce východní hranice proti ruské hrozbě

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Polsko uzavřelo smlouvu na nákup 96 vrtulníků AH-64E Apache Guardian. V současnosti je 19. zemí světa provozující vrtulníky Apache (Polsko již …
AH-64E Apache Guardian: Polský strážce východní hranice proti ruské hrozbě

AH-64E Apache Guardian: Polský strážce východní hranice proti ruské hrozbě

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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