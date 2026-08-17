AH-64E Apache Guardian: Polský strážce východní hranice proti ruské hrozbě

Polsko uzavřelo smlouvu na nákup 96 vrtulníků AH-64E Apache Guardian. V současnosti je 19. zemí světa provozující vrtulníky Apache (Polsko již provozuje osm dočasně pronajatých AH-64D, přičemž poslední, osmý stroj převzalo 10. března 2026). S rozšířením flotily o AH-64E stane druhým největším provozovatelem vrtulníků Apache na světě po Spojených státech.
VIDEO Příprava infrastruktury pro provoz Apačů
Vojenská letecká společnost Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA (WZL-1), Ústřední vojenský úřad pro design a technologie SA (WCBKT) a
společnost Boeing podepsaly 11. srpna 2026 dohody o implementaci kompenzací s cílem navázat dlouhodobou průmyslovou spolupráci na podporu údržby, servisu a pozemní podpory polské flotily vrtulníků AH-64E Apache.
Vzhledem k nákupu obrovského množství vrtulníků má být v rámci dohod se společností Boeing v Polsku vybudováno jedno z největších servisních center pro vrtulníky Apache v Evropě. Pro jeho vytvoření budou zejména vyhodnocena stávající polská technická řešení. Takové centrum by poskytovalo údržbu, opravy a generální opravy, jakož i opravy jednotlivých komponentů.
Otazníky nad rolí vrtulníků ve válkách dronů
Jak připomíná ukrajinský obranný portál
Defence Express, nákup téměř stovky útočných vrtulníků Polskem v zemi vyvolal vážnou kontroverzi na pozadí skutečně enormních nákladů na obchod a diskusí o tom, jak moc budou takové množství vrtulníků na moderním bojišti potřebovat. Za zmínku také stojí, že smlouva na nákup Apache byla podepsána na pozadí dalších mnohamiliardových dohod o nákupu zbraní a vojenské techniky různého typu.
Ale stejně jako u tanků se i útočné vrtulníky neustále vyvíjejí a výrobci reagují na zkušenosti z Rusové například vyvinuli novou munici pro kanón 2A42, který se používá na vrtulnících Mi-28NM a války na Ukrajině. Ve většině případů se jedná o několik různých rovin, jak neutralizovat hrozbu dronů, a to speciální kanónovou municí, řízenými střelami a úpravou prostředků elektronického boje. Ka-52M nebo na bojových vozidlech pěchoty BMP-2 a BMPT. Systém řízení palby vypočítává nejvýhodnější bod detonace na základě dráhy letu cíle, přičemž časování roznětky se nastavuje automaticky přes optický kanál. Podle nedávných záběrů už Ka-52 touto municí v praxi sestřelují ukrajinské dálkové drony ve vzduchu. Bitevní vrtulní Ka-52, Vlsergey, CC BY-SA 3.0
Stejně tak se testuje a již i vyrábí speciální munice právě pro vrtulníky Apache, a tedy tento „strážce východu“ bude rozhodně mít čím likvidovat případné útočící ruské drony.
AH-64E Apache Guardian: Munice XM1225 APEX proti dronům
Americká armáda oznámila 12. února 2026 úspěšné ověření nové 30mm munice XM1225 Aviation Proximity Explosive (APEX), určené pro kanón M230 útočného vrtulníku AH-64E Apache Guardian. Testy proběhly už v prosinci 2025 na střelnici Yuma Proving Ground v Arizoně a představují další krok v postupné přípravě Apache v plnohodnotnou protidronovou platformu. Schopnost zastavit útočící obrněné kolony samozřejmě i nadále zůstává.
Role útočného vrtulníku v boji proti malým bezpilotním prostředkům není nová, kdy jako první ji systematicky rozvíjelo izraelské letectvo, které Apache nasazovalo proti dronům a raketám již řadu let. Americká armáda tento koncept v posledních letech formálně zařadila do doktríny AH-64E verze 6 (V6) a v srpnu 2025 jej ověřila při rozsáhlém cvičení zaměřeném na boj proti bezpilotním systémům (C-UAS), při kterém stroj nasadil řízenou střelu AGM-179 JAGM, protitankovou střelu AGM-114 Hellfire II, neřízenou raketu s naváděcí jednotkou APKWS II i kanón M230.
Zkušenosti z konfliktu na Ukrajině přitom ukázaly, že levné bezpilotní prostředky představují pro vrtulníky i pozemní jednotky trvalou hrozbu, na kterou drahé řízené střely nejsou vždy ekonomicky ani logisticky udržitelnou odpovědí. Americká armáda i proto hledala levnější a dostupnější variantu, jak
dronové hrozby eliminovat přímo kanónovou palbou.
Novou munici vyvinula organizace Product Manager Medium Caliber Ammunition při Picatinny Arsenal v New Jersey. Na rozdíl od klasických střel, jako je stávající munice M789 High Explosive Dual Purpose (HEDP),
je XM1225 vybavena přibližovací roznětkou. Ta detonuje v okamžiku, kdy střela prolétá v blízkosti cíle, a vytváří tak rozptýlené fragmentační pole namísto spoléhání se na přímý zásah.
Tento přístup řeší praktický problém palby kanónem proti malým a manévrujícím cílům, jakými drony jsou, kdy pravděpodobnost přímého zásahu je u nich nízká, zatímco fragmentační oblak kolem cíle výrazně zvyšuje šanci na jeho zničení. Munice je podle dostupných informací určena i proti personálu, lehkým vozidlům a malým plavidlům, což z ní dělá univerzální nástroj.
Důležitým konstrukčním parametrem je, že XM1225 nevyžaduje žádné úpravy zbraňového systému M230 Area Weapon System ani palubního zaměřovacího a řídicího systému vrtulníku. Munici lze tedy zavést do provozu bez nutnosti modifikovat existující flotilu Apache, což výrazně zjednodušuje logistiku i výcvik posádek.
Americká armáda následně oznámila záměr výrazně zvýšit objednávky munice XM1225, podle dostupných údajů až pětinásobně oproti současnému stavu. Výrobcem je společnost Northrop Grumman, která v dubnu 2026 vyráběla přibližně tisíc kusů měsíčně a plánuje produkci postupně navýšit dle požadavků zákazníků.
Zdroj:
Boeing, Janes, Defence Express, US Army, TWZ Autor/Licence fotografie: AH-64, Boeing