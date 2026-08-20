Ovesné šulánky nebo ovocné rolky: Kdo by odolal zdravé ovocné dobrůtce bez zbytečných přísad

V době, kdy je v obchodech na výběr spousta průmyslově zpracovaných sladkostí, sahá řada lidí raději po domácích dobrotách. Mezi ně patří i tyhle ovocné rolky, někdy označované jako šulánky. Základ je prostý: jablko, banán, trochu a špetka ovesných vloček skořice. Bez přidaného cukru, takže se hodí i pro menší děti. Příprava je navíc až podezřele jednoduchá – ovoce nastrouhat nebo rozmixovat, směs rozetřít na plech a nechat pomalu usušit.
Tenhle recept vlastně vznikl úplně
prakticky. Z přezrálých a banánů jablek, která už doma nikdo moc nejedl. Dnes je dělám schválně, hlavně na cesty, do školní krabičky nebo jen tak odpoledne, když děti chtějí něco sladkého. Člověk má pod kontrolou složení a nemusí řešit, co všechno je v tom navíc.
Princip je docela přímočarý.
Banán směs přirozeně osladí a zároveň zahustí, jablko jí dodá svěžejší chuť a ovesné vločky pomůžou s konzistencí, aby po usušení držela pohromadě. Hodně záleží na tom, aby byla směs rozetřená opravdu tence a sušila se pomalu, ne zbrkle. Když si nejste jistí, jestli je vrstva správně silná, je lepší udělat dva menší pláty než jeden moc vysoký. Výsledek bývá jistější. Ovocné rolky a šulánky nejsou totéž, ale něco mají společného
Název umí někdy udělat pěkný zmatek. V
české kuchyni se slovem šulánky běžně myslí bramborové válečky podávané třeba s mákem, cukrem a máslem. V komentářích u receptů na se objevuje i slovenské označení ovocné knedlíky šúlance, které se používá pro podobné tvary z bramborového těsta. Právě tam se připomíná rozdíl mezi ovocnými knedlíky, bramborovými šiškami a taštičkami s povidly.
V tomto receptu ale nejde o vařené těsto. Jde o
ovocné rolky, tedy tenké sušené pláty z rozmixovaného ovoce. U kupovaných variant se dnes často zdůrazňuje, že jsou vyrobené jen z ovoce a bez přidaného cukru. A přesně tohle mi vyhovuje i doma. Domácí verze vyjde levněji, člověk ví, co do ní dal, a dá se snadno upravit i pro menší děti, které si na nové chutě teprve zvykají. Recept na domácí ovocné rolky ze 4 ingrediencí
Doba přípravy: 15 minut Doba sušení v troubě: 2,5 až 3,5 hodiny Teplota: 80 °C Počet porcí: 1 menší plech rolek Ingredience pro přípravu 2 ks jablko 1 ks zralý banán 2 lžíce jemné ovesné vločky 1/2 lžičky mletá skořice Postup přípravy domácích rolek z banánů a jablek
1. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nahrubo nastrouhejte . Ovoce by mělo být zralé, právě tehdy má nejvíc chuti a směs není potřeba doslazovat. Banán rozmačkejte v misce vidličkou.
Zdroj: se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, Přidáme oloupané a nahrubo nastrouhané jablko.
2. Přidejte ovesné vločky a skořici a všechno řádně rozmíchejte. Zdroj: se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, Přidáme ovesné vločky. Zdroj: se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, Přisypeme skořici a rozmícháme.
3. Plech vyložte pečicím papírem. Ze směsi rukami vytvarujte rolky. Zdroj: se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, Pečeme na 200 stupňů 15-20 minut.
4. Troubu předehřejte na 200 °C. Plech vložte dovnitř a pečte 15-20 minut. Zdroj: se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, Hotové rolky necháme vychladnout a podáváme.
5.Upečené rolky nechte pár minut vychladnout.
6. Podávejte hned, nebo rolky uložte do uzavíratelné dózy. Nejlepší jsou během 2 až 3 dnů, kdy zůstávají vláčné. Na výlet je balím po dvou kusech, aby se v krabičce neumačkaly. Tipy maminky hospodyňky Pokud chcete jemnější strukturu, použijte jemné ovesné vločky nebo je předem krátce rozmixujte. Kyselější jablka dají rolkám výraznější chuť, sladší odrůdy zase bývají pro děti přijatelnější. Proč mají ovocné dobroty u nás doma pořád místo
Ovoce v české kuchyni nikdy nestálo stranou. Stačí připomenout
ovocné knedlíky, které se tradičně plní meruňkami, jahodami, borůvkami nebo švestkami. Právě tyhle druhy se objevují i v přehledech tradičních receptů a je na nich dobře vidět, jak silnou stopu tu sladká jídla z ovoce mají. Jednou se ovoce vaří v těstě, jindy se peče, suší nebo zavařuje. V tom je domácí vaření pořád dost živé.
Ovocné rolky jsou proti tomu mnohem jednodušší a praktičtější. Nejsou to sváteční knedlíky na talíř, spíš malá zásoba do ruky. Přesto zapadají do stejné domácí logiky:
zužitkovat ovoce, nic nevyhazovat a udělat něco, co dětem chutná i bez zbytečností okolo. Právě k takovým receptům se člověk vrací nejčastěji.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
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