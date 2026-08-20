Bramborový salát, který nikdy nezklamal: Hustý, sytý a plný majonézy přesně tak, jak ho pamatuju z dětství

Dlouho jsem patřila k těm, kdo
dost odbíjeli. Brambory jsem uvařila ráno, za chvíli je nakrájela, bramborový salát přimíchala a bylo majonézu hotovo. Výsledek býval vždycky tak nějak mdlý, lehce rozbředlý a rozhodně ne takový, jak si ho pamatuji z dětství u babičky. Zlom přišel až ve chvíli, kdy mi kamarádka poradila svůj postup: brambory připravit den předem, kořenovou zeleninu také a místo nože vzít kulatý kráječ na brambory. Od té doby je to doma povinná položka nejen na Štědrý den, ale klidně i k smažené v únoru. rybě
Rozdíl dělá hlavně čas a textura. Brambory, které přes noc vychladnou, se při krájení nedrolí, drží tvar a nepouštějí do mísy zbytečnou vodu. Kulatý kráječ na brambory zase zajistí, že v každém soustu je trochu od všeho – šunka, , vajíčko i mrkev. Nejde jen o vzhled. Je to o tom, jak salát funguje v puse. okurka
Můj tip zní: Cibuli před přidáním do salátu vždy spařte horkou vodou a nechte ji minutu odležet – ztratí svou agresivní pálivost, ale zachová si lehce pikantní charakter, který salát potřebuje. Bez tohoto kroku se vám cibule v salátu „rozjede” a přebije ostatní chutě. Recept na poctivý bramborový salát s šunkou a kyselými okurkami
Z jedné dávky vznikne velká mísa, která vystačí jako příloha
pro šest až osm lidí. Úspěch stojí hlavně na přípravě den předem. Tady se opravdu nevyplatí spěchat. Celková délka přípravy: 2 dny (aktivní čas asi 1 hodina) Ingredience k přípravě
Základ salátu: 1 kg brambor typu A (voskové) 2 střední mrkve 4 vejce 200 g šunky (vcelku, ne plátky) 4 kyselé okurky 1 střední cibule
Na zálivku a dochucení: 4 až 5 lžic majonézy 1 lžíce žluté hořčice 2 lžíce láku z okurek šťáva z půlky citronu sůl a černý pepř podle chuti Postup přípravy vynikajícího bramborového salátu s šunkou
1.
Brambory a mrkev uvařte den předem. Brambory dejte do hrnce i se slupkou, zalijte studenou vodou, osolte a vařte 20 až 25 minut, dokud nezměknou, ale pořád drží tvar. Mrkev vařte zvlášť jen 5 až 7 minut – má zůstat al dente, ne rozvařená. Obojí nechte vychladnout a pak přes noc uložte do lednice. Studené suroviny se krájí mnohem lépe a bez drobení.
2.
Vejce uvařte natvrdo – vložte je do vroucí vody a vařte přesně 8 až 10 minut. Potom je přesuňte do ledové vody, slupka pak půjde dolů snáz. Oloupejte a nechte je úplně vychladnout.
3.
Cibuli nakrájejte najemno a přelijte horkou vodou. Nechte ji minutu odstát, pak slijte. Tenhle krok opravdu nevynechávejte – salát pak nebude druhý den vonět syrovou cibulí. Foto: Cooky.cz, Bramborový salát, který nikdy nezklamal: Hustý, sytý a plný majonézy přesně tak, jak ho pamatuju z dětství
4.
Brambory a mrkev oloupejte a nakrájejte kulatým kráječem na brambory, nebo nožem na kostičky asi 1 cm. Stejně nakrájejte šunku, okurky i vejce. Všechno přesuňte do velké mísy.
5.
Přidejte spařenou cibuli a promíchejte. Pak přijde na řadu majonéza, hořčice, lák z okurek a citronová šťáva. Osolte, opepřete a promíchejte důkladně, ale opatrně – brambory by se neměly rozmačkat.
6.
Ochutnejte a dolaďte. Salát má být lehce pikantní, kyselý a výrazný, majonéza ho jen zaoblí. Pokud chybí kyselost, přidejte ještě lžíci láku. Přikryjte fólií a dejte do lednice aspoň na 2 hodiny, nejlépe do druhého dne. Tipy redakce: Typ brambor rozhoduje: Používejte výhradně voskové brambory typu A – moučné se rozpadnou a salát bude mazlavý. Hodí se odrůdy jako Nicola nebo Charlotte. Skladování: Salát v uzavřené nádobě v lednici vydrží bez problémů tři dny. Před podáváním ho vždy znovu promíchejte a případně dochuťte – přes noc se chutě trochu stáhnou. Bez šunky: Pokud chcete postní nebo vegetariánskou verzi, šunku prostě vynechte nebo ji nahraďte vařeným hráškem – přidá barvu i sladkost. Majonéza domácí vs. kupovaná: Domácí majonéza salát výrazně povznese, ale kvalitní kupovaná, spíš tučnější, funguje taky. Light verze raději nebrat – výsledek bývá vodový. Jablko jako tajná ingredience: Někteří přidávají do salátu malé kyselé jablko nakrájené na kostičky – přináší svěžest a lehkou sladkokyselou notu, která umí překvapit.
Krémová domácí majonéza bez oleje, která chutná mnohem lépe než ta z obchodu: Klíčem je obyčejné máslo
Bramborový salát s octovou zálivkou a křupavou cibulkou je levná a neuvěřitelně žravá bleskovka bez majonézy
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline