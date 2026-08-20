Banánové lívance: Tak jednoduché, že je budete chtít každé ráno

Jsou rána, kdy člověk dostane chuť na něco trochu výjimečného, ale bez dlouhého stání u sporáku. Přesně v tu chvíli se hodí rychlé banánové lívance. Jen je potřeba mít doma pár banánů, které už nejsou úplně čerstvé – bez nich by tenhle recept neměl smysl. Lívance jsou měkké, hotové během několika minut a vystačíte si s obyčejnými surovinami, mezi nimiž nechybí mléko ani prášek do pečiva. Nejčastěji je připravuji tyčovým mixérem, protože těsto je pak hladké a na pánvi se s ním lépe pracuje.
Někdy volím úplně prostou verzi jen z banánu, vejce a
. Jindy chci lívance trochu nadýchanější, a pak přidám mouku, mléko a prášek do pečiva. Tahle varianta se mi doma osvědčila nejvíc. Výsledek bývá vloček jemný, sytý a pořád ještě rychlý. Nejlépe fungují opravdu měkké banány. Čím jsou zralejší, tím snadněji se rozmixují a tím víc dosladí těsto i bez větší dávky cukru.
Můj tip: Pokud máte banány už s tmavými tečkami na slupce, nechte si je právě na lívance. Do bábovky se neztratí, ale tady poslouží nejlépe. Banán v těstě udělá víc, než by se zdálo
Banánové lívance mají řadu podob. Někde se dělají jen ze
3 ingrediencí – rozmačkaného banánu, vejce a jemných ovesných vloček. Tahle úsporná verze se hodí ve chvíli, kdy potřebujete rychlou bez delší přípravy. Jinde se přidává snídani mléko, mouka a prášek do pečiva, takže jsou lívance nadýchanější a tvarem připomínají klasické domácí lívance, jaké se pekly doma nebo u babičky. Recept na rychlé domácí banánové lívance
Tenhle recept připravuji pro
2 porce a vyjde z něj přibližně 12 lívanců. Hodí se k snídani, k menší svačině i k odpolední kávě, když je doma chuť na něco teplého.
Doba přípravy: 10 minut Doba smažení: 10 až 12 minut Počet porcí: 2 porce / asi 12 lívanců Ingredience pro přípravu 2 ks banánů 70 g polohrubé mouky 50 ml mléka 1 vejce 1/2 čajové lžičky prášku do pečiva kokosový olej na smažení ovoce podle chuti, třeba banány nebo ostružiny agávový sirup nebo jiné sladidlo podle chuti Postup přípravy nadýchaných banánových lívanců
1. Do vyšší nádoby nebo misky vložte
banány, vejce, mléko, polohrubou mouku a prášek do pečiva. Banány předem oloupejte a nakrájejte nebo nalámejte na menší kousky, aby šly snadno rozmixovat.
2. Vše rozmixujte
tyčovým mixérem do hladkého těsta. Kdo chce, může banány nejdřív jen rozmačkat vidličkou, ale po mixéru bývá směs jemnější a bez hrudek. Zdroj: se souhlasem Co budu jíst? Všechny ingredience dáme do misky a rozmixujeme tyčovým mixérem.
3. Těsto nechte stát
2 až 3 minuty. Mouka se spojí s tekutinou a směs trochu zhoustne. Když je příliš hustá, přilijte lžíci mléka. Pokud je naopak řídká, přisypte trochu mouky.
4. Rozpalte pánev na
střední plamen a potřete ji malým množstvím kokosového oleje. Není potřeba ho dávat moc, stačí tenká vrstva.
5. Těsto lijte na pánev po menších hromádkách. Mezi jednotlivými lívanci nechte trochu místa, protože se ještě lehce roztečou. Menší lívance se obracejí snáz než velké, to mám doma ověřené už mockrát.
Zdroj: se souhlasem Co budu jíst? Těsto po menších hromádkách lijeme lžící na rozpálenou a olejem potřenou pánev,
6. Jakmile se na povrchu začnou tvořit
bublinky a okraje lehce zpevní, lívance opatrně obraťte. Bývá to zhruba po 1 až 2 minutách, podle síly plotýnky. Zdroj: se souhlasem Co budu jíst? Po 1-2 minutách lívance otočíme.
7. Z druhé strany je opečte dozlatova ještě asi
1 minutu. Banán v těstě chytá barvu poměrně rychle, takže u pánve raději zůstávejte.
8. Hotové lívance skládejte na talíř a podle potřeby pánev znovu lehce potřete
kokosovým olejem. Pokračujte, dokud nespotřebujete všechno těsto.
9. Podávejte ještě teplé s
ovocem a trochou agávového sirupu nebo jiného sladidla. Když něco zbyde, uložte lívance do krabičky do lednice a snězte je nejlépe do druhého dne; krátce je pak ohřejte na pánvi nebo v mikrovlnce. Rady a tipy zkušené hospodyňky Na lívance používejte spíš hodně zralé banány. Jsou sladší a těsto má díky nim plnější chuť. Pokud chcete sytější variantu, přidejte navrch bílý jogurt nebo lžíci tvarohu. Když nemáte po ruce polohrubou mouku, poslouží i hladká, jen těsto může být o něco jemnější.
Když připravujete lívance pro víc lidí, držte hotové kousky v troubě vyhřáté jen na
80 °C. Zůstanou teplé, ale nevyschnou, což se hodí hlavně o víkendu, kdy snídá každý trochu jindy.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
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