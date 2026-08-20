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Zlatý vývar a nadýchané drožďové knedlíčky: Polévka, která v naší rodině léčí všechno od rýmy až po špatný denPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hovězí vývar s drožďovými knedlíčky není rychlá polévka na úterní večer. Je to rituál, který zabere celý den, odmění vás zlatavým vývarem vonícím po libečku a česnek-majoránkových knedlíčcích, které se rozpadají přímo v lžíci.
Fotografie k Hovězímu vývaru
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zlatý vývar a nadýchané drožďové knedlíčky: Polévka, která v naší rodině léčí všechno od rýmy až po špatný den
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