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Zlatý vývar a nadýchané drožďové knedlíčky: Polévka, která v naší rodině léčí všechno od rýmy až po špatný den

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Hovězí vývar s drožďovými knedlíčky není rychlá polévka na úterní večer. Je to rituál, který zabere celý den, odmění vás zlatavým vývarem vonícím po libečku a česnek-majoránkových knedlíčcích, které se rozpadají přímo v lžíci.
Fotografie k Hovězímu vývaru

Fotografie k Hovězímu vývaru

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zlatý vývar a nadýchané drožďové knedlíčky: Polévka, která v naší rodině léčí všechno od rýmy až po špatný den
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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