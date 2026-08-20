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Grízka je jednoduchá sladká klasika s jemnou chutí minulosti. V dětství ji miloval snad každý

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Krupicová kaše, u nás doma grízka a na Slovensku grízik, patří k jídlům, která vytáhnu ve chvíli, kdy chci něco teplého, rychlého a uklidňujícího. Stačí mléko, dětská krupice, trochu cukru a kousek másla, ale právě v tom je její síla. Když ji nahoře popráším kakaem nebo skořicí a nechám rozpustit máslo, vrací mě pokaždé rovnou do dětství.
Obrázek k receptu s názvem Návrat do dětství: Krupicová kaše neboli grízka, kterou milujeme pro její jednoduchost a sametově jemnou chuť

Obrázek k receptu s názvem Návrat do dětství: Krupicová kaše neboli grízka, kterou milujeme pro její jednoduchost a sametově jemnou chuť

Zdroj: Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Recept s názvem Návrat do dětství: Krupicová kaše neboli grízka, kterou milujeme pro její jednoduchost a sametově jemnou chuť
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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