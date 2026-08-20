Grízka je jednoduchá sladká klasika s jemnou chutí minulosti. V dětství ji miloval snad každý

Určitě si ji mnozí z vás pamatují z dětství. Jako děti jsme ji měli rádi hlavně k večeři a u nás na Slovensku se jí říkalo grízk a. není žádný velký Krupicová kaše nepečený zázrak. Přesto přesně tak působí ve chvíli, kdy máte chuť na něco rychlého, teplého a sladkého. Hotová je za pár minut a zachrání večeři i odpoledne, když není čas ani chuť na nějaké vymýšlení složitých receptů. Stačí mléko, dětská krupice, trochu cukru a navrch rozpuštěné máslo s kakaem nebo . skořicí
Mám ji spojenou s obyčejnými dny. Doma se nic
slavnostního nepřipravovalo, a přesto bylo všechno nějak v pořádku. Krupicová kaše je přesně to jídlo, na které se snadno zapomene. Jenže pak přijde první lžíce a najednou je zpátky. K ní patří i vůně másla na horkém povrchu, bez té by to nebylo ono.
Na tomhle receptu je příjemná jeho
prostota. A taky to, že se dá upravit podle chuti. Někdo chce kaši řidší, jiný naopak tak hustou, že v ní lžička skoro stojí. U nás doma se držela střední varianta: jemná, hladká a ještě dost horká na to, aby se máslo nahoře začalo pomalu rozpouštět. Vždycky jsem milovala, jak se z másle dělají v prohlubních od lžíce malá máslová jezírka.
Můj tip: Krupici nesypte do hrnce najednou, ale přidávejte ji postupně a poctivě míchejte. Tady se pozná rozdíl. Krupicová kaše jako návrat do středoevropské kuchyně devadesátek
Krupicová kaše patří mezi jednoduchá sladká jídla, která jsou běžná v české i slovenské kuchyni. Na Slovensku se jí říká
grízik nebo krupicová kaša a podává se s kakaem, skořicí a rozpuštěným máslem. V různých postupech se pořád opakuje stejný základ: mléko, pšeničná krupice a trochu cukru. Příprava většinou zabere kolem 20 minut, někdy i méně.
Rozdíly bývají hlavně v technice. Někdo sype krupici do horkého mléka, jiný dá od začátku do hrnce všechno a míchá, dokud směs nezhoustne. Obojí jde. Jen je potřeba hlídat plamen a
nenechat kaši přichytit u dna. Recept na domácí a jemnou krupicovou kaši
Doba přípravy: 15 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 1 l mléka 140 g dětské krupice 60 g cukru krupice 1 špetka soli 40 g másla mleté kakao podle chuti mletá skořice podle chuti strouhaná čokoláda podle chuti Postup přípravy domácí krupicové kaše z dětských let
1. Do středně velkého hrnce nalijte
mléko, přidejte cukr a špetku soli. Zahřívejte na mírném až středním plameni a občas promíchejte, aby se mléko nepřichytávalo ke dnu.
2. Když je mléko horké, začněte pomalu přisypávat
dětskou krupici. Nejlépe tenkým pramínkem a zároveň pořád míchat metličkou nebo vařečkou. Tohle je nejjistější cesta k hladké kaši bez hrudek. Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Krupici do mléka sypeme postupně.
3. Pokračujte v míchání, dokud směs nezačne houstnout. Trvá to jen pár minut. Pokud chcete zkusit i druhý běžný postup, můžete dát
mléko, cukr i krupici do hrnce hned na začátku a vařit všechno společně. Jen je potřeba míchat opravdu důkladně. Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Nakonec přisypeme cukr.
4. Jakmile kaše dosáhne požadované konzistence, stáhněte plamen na minimum a ještě ji
1 až 2 minuty provařte. Po odstavení totiž ještě trochu zhoustne, takže není dobré to přehnat už na sporáku. Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Krupice po dovaření ještě trochu sama zhoustne
5. Do menšího rendlíku nebo kastrůlku dejte
máslo a nechte ho jen lehce rozpustit. Není nutné, aby hnědlo. Stačí, když bude tekuté a bude vonět.
6. Hotovou
krupicovou kaši rozdělte do talířů nebo misek. Povrch můžete uhladit lžící, nebo ho nechat tak, jak vyjde. U nás doma se na vzhled moc nehledělo. Důležité bylo, že je to horké.
7. Navrch dejte
kakao, skořici nebo trochu strouhané čokolády. Nakonec vše přelijte rozpuštěným máslem. Podávejte hned, ještě teplé. Pokud kaše zůstane, uložte ji do lednice a druhý den ji krátce prohřejte s trochou mléka. Tipy hospodyňky na jemnou krupicovou kaši
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Tajemství dokonalé krupicové kaše
Zdroj a foto: Se souhlasem
neviemvarit