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Lisované vepřové koleno na plátky je masová dobrota ze staré školy. Ideální na studenou obloženou mísu

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Když chci doma připravit něco poctivého ke chlebu, co vydrží v lednici a hodí se k večeři i na návštěvu, dělám nářez z lisovaného vepřového kolena. Není to složité, jen je potřeba dopřát masu čas, dobře ho dochutit česnekem a po uvaření ho správně stlačit ve formě. Výsledek stojí za to hlavně vychlazený, nakrájený na tenké plátky s křenem, hořčicí a kyselou okurkou.
Obrázek k receptu na Nářez z lisovaného vepřového kolena: Poctivá domácí lahůdka s plnou chutí masa, která se hodí na sváteční stůl i běžnou večeři

Obrázek k receptu na Nářez z lisovaného vepřového kolena: Poctivá domácí lahůdka s plnou chutí masa, která se hodí na sváteční stůl i běžnou večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Nářez z lisovaného vepřového kolena: Poctivá domácí lahůdka s plnou chutí masa, která se hodí na sváteční stůl i běžnou večeři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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