Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem: Česká klasika, která se vrací na stůl v nadýchané a poctivé domácí verzi

I když sladké obědy doma moc často nedělám, vanilkové buchtičky s krémem patří mezi jídla, ke kterým se vracím ve chvíli, kdy mám chuť na něco sladkého k obědu. Nejraději je mám o víkendu, protože tehdy je konečně čas nechat kynuté těsto v klidu pracovat a pak vytáhnout z trouby plech měkkých buchtiček potřených máslem. Recept je poctivý, ale pořád přehledný. Vanilkový krém připravuji z mléka a vanilkového pudinku, takže nejde o nic zbytečně složitého.
navíc vypadají slavnostně, i když jsou suroviny úplně obyčejné. Základem je dobře zadělané Dukátové buchtičky kynuté těsto, které není přehnaně sladké. I proto si tak dobře rozumí s teplým krémem. U nás doma se osvědčila kombinace hladké a polohrubé mouky; buchtičky jsou díky ní jemné, ale přitom drží tvar. Když je chuť, přidám do těsta i trochu rumu nebo citronové kůry. Vůně je pak výraznější, ale nic nepřebije.
Můj tip: Buchtičky před pečením i po upečení lehce potřu rozpuštěným máslem. Je to drobnost, ale ve výsledku znát je. Neoschnou, zůstanou vláčné a při oddělování se netrhají. Dukátové buchtičky patří k české domácí klasice
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mají dukátové buchtičky své místo už dlouho. Jsou to malé kousky české kuchyni kynutého těsta pečené těsně vedle sebe, takže zůstávají měkké a uvnitř skoro peřinkové. V tom je vlastně celé kouzlo. Nejde o buchty plněné povidly ani o koláč na plech, ale o sladký oběd, který si spousta lidí spojuje s dětstvím, školní jídelnou nebo nedělí u babičky.
Vanilkový krém může mít různé podoby. Někdo sáhne po jednodušší verzi z
1 litru mléka, cukru a pudinku, jiný ho zjemní smetanou. V jednom z aktuálních receptů se pracuje s poměrem 400 ml plnotučného mléka a 200 ml smetany ke šlehání, takže krém působí plněji. Já doma většinou vařím klasickou rodinnou variantu z litru mléka. Je úsporná a k buchtičkám sedí bez řečí. Recept na poctivé dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Počet porcí: 6 až 8
Celkový čas přípravy: zhruba 2 hodiny Ingredience pro přípravu
Buchtičky: 200 g hladké mouky 150 g polohrubé mouky 25 g čerstvého droždí 60 g másla 35 g cukru krupice 1 lžička cukru krupice navíc do kvásku 1 vejce 1 špetka soli cca 50 ml vlažné vody 150 až 180 ml vlažného mléka 2 lžíce rozpuštěného másla na potírání rostlinný olej podle potřeby na vymazání a práci s těstem
Vanilkový krém: 1 l mléka 1 balení Zlatého klasu nebo vanilkového pudinku 80 g cukru krupice 1 špetka soli Postup přípravy nadýchaných dukátových buchtiček se šodó
1. Do menší misky rozdrobte
čerstvé droždí, přidejte 1 lžičku cukru, vlažnou vodu a trochu vlažného mléka. Lehce promíchejte a nechte na teplém místě vzejít kvásek. Obvykle to trvá 10 až 15 minut.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku a polohrubou mouku. Přidejte cukr, sůl, vejce a vzešlý kvásek. Nakonec přilijte rozpuštěné, ale ne horké máslo.
3. Postupně dolévejte
vlažné mléko a vypracujte hladké, spíš měkčí těsto. Má být trochu lepivé, ale držet pohromadě. Pokud je příliš tuhé, přidejte po lžících ještě trochu mléka.
4. Těsto přikryjte utěrkou a nechte kynout asi
60 minut. Mělo by viditelně zvětšit objem. Kynutí není dobré uspěchat, právě tady se rozhoduje o tom, jestli budou buchtičky jemné. Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Vypracované těsto necháme přikryté kynout.
5. Pekáček nebo hlubší plech vymažte
olejem nebo máslem. Troubu předehřejte na 180 °C. Vykynuté těsto vyklopte na lehce omaštěnou pracovní plochu a rozdělte na malé stejně velké kousky. Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Vykynuté těsto rozdělíme cca na 10 kousků. Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Kousky těsta vyválíme.
6. Z každého kousku vytvarujte malou buchtičku. Jednotlivé kusy lehce potřete
rozpuštěným máslem a skládejte je vedle sebe do pekáčku. Po upečení se pak dobře oddělují a nelepí se k sobě. Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Rozdělíme na malé buchtičky, které potřeme máslem a ukládáme do pekáčku.
7. Buchtičky nechte v pekáčku ještě asi
15 minut odpočinout. Pak je vložte do trouby a pečte přibližně 20 až 25 minut, až budou na povrchu jemně zlaté.
8. Během pečení si připravte
vanilkový krém. Z 1 litru mléka odlijte asi 150 ml a rozmíchejte v něm Zlatý klas nebo vanilkový pudink. Do zbytku mléka přidejte cukr a špetku soli a přiveďte ho téměř k varu.
9. Do horkého mléka vlijte rozmíchaný pudink a za stálého míchání vařte, dokud krém nezhoustne. Hotový má být hladký, bez hrudek a spíš řidší než klasický pudink do misek. Na buchtičky je tak akorát.
Zdroj: se souhlasem neviemvarit, Během pečení uvaříme vanilkový krém.
10. Upečené buchtičky po vytažení z trouby ještě zlehka potřete
máslem. Podávejte je teplé, přelité horkým vanilkovým krémem. Když něco zbude, uchovejte buchtičky i krém zvlášť v lednici a druhý den je jen krátce ohřejte. Pár rad na závěr k dukátovým buchtičkám s vanilkovým krémem Nejlepší je použít vlažné suroviny. Studené mléko nebo vejce umí kynuté těsto zbytečně zpomalit. Jestli chcete krém jemnější, můžete část mléka nahradit smetanou. V jedné z oblíbených verzí se používá 400 ml plnotučného mléka a 200 ml smetany ke šlehání. Buchtičky nepřepečte. Jakmile začnou zlátnout, je potřeba je hlídat po pár minutách. Suché by byla škoda. Když je servíruji dětem, krém nalévám až na talíři. Buchtičky pak zůstanou nahoře jemně nadýchané a nerozmočí se hned celé. Pokud chcete mít buchtičky opravdu stejnoměrné, rozdělte si těsto nejdřív na dva válečky a z nich krájejte stejné kousky. Já to dělám od oka, ale když přijde návštěva, je ta drobnost na talíři poznat.
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