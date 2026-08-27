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Pečené brambory se slaninou a cibulí, zapečené se smetanou dozlatova

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Když potřebuji uvařit něco sytého bez zbytečného vymýšlení, často skončím u této pečené bramborové slámy. Tenké plátky brambor, cibule, slanina a smetanová zálivka udělají v troubě přesně to, co mají - nahoře se vše pěkně opeče, uvnitř zůstane jídlo vláčné a šťavnaté. Je to poctivá domácí večeře z obyčejných surovin, které mívám skoro pořád doma.
Obrázek k receptu s názvem Nenápadná klasika, která překvapí: Pečené brambory se slaninou a cibulí zalité smetanovou směsí a zapečené dozlatova

Obrázek k receptu s názvem Nenápadná klasika, která překvapí: Pečené brambory se slaninou a cibulí zalité smetanovou směsí a zapečené dozlatova

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Nenápadná klasika, která překvapí: Pečené brambory se slaninou a cibulí zalité smetanovou směsí a zapečené dozlatova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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