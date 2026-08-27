Pečené brambory se slaninou a cibulí, zapečené se smetanou dozlatova

Někdy je potřeba rychle připravit teplou večeři a člověk se u toho nechce dlouho rozmýšlet. V takové chvíli většinou stačí tenké plátky brambor, cibule, slanina a smetanová zálivka. V troubě z toho vznikne přesně to, co má. Navrchu se vše lehce opeče, uvnitř zůstane jídlo vláčné a šťavnaté. Poctivá domácí večeře z obyčejných surovin, které bývají doma skoro pořád.
Na tomhle receptu je příjemné hlavně to, že
nevyžaduje žádné složitosti, a přitom nepůsobí chudě. je dobré krájet opravdu na tenké plátky, aby se propekly rovnoměrně a převzaly chuť Brambory slaniny, cibule i smetanové směsi. Jakmile se horní vrstva začne barvit a sýr chytne zlatý odstín, je doma většinou jasno. Pekáč jde na stůl za pár minut.
Můj tip: Pokud je čas, nechte nakrájené brambory po propláchnutí oschnout na utěrce. Vrchní vrstva pak bude mít hezčí barvu a v pekáči nezůstane zbytečně moc vody. Brambory, cibule a slanina fungují spolu odjakživa
s cibulí a slaninou patří mezi jídla, která se v různých podobách objevují skoro všude. Někde se podávají jen jako příloha, jinde se zalijí smetanou nebo vejci a je z toho rovnou plnohodnotný oběd či večeře. V domácích videích a příspěvcích, ze kterých jsem při přípravě vycházela, se pořád vrací stejná věc: Pečené brambory teplota 180 °C a pečení kolem 45 minut. To je chvíle, kdy brambory změknou, ale povrch se ještě stihne pěkně opéct. Recept na poctivé pečené brambory zapečené dozlatova
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 45 minut Počet porcí: 4 až 5 porcí Celkový čas přípravy: zhruba 65 minut Ingredience pro přípravu 1 kg brambor 200 g anglické slaniny 2 ks větší cibule 200 ml smetany ke šlehání nebo smetany na vaření 100 ml mléka 2 vejce 120 g strouhaného sýra 1 lžíce másla nebo oleje na vymazání pekáče 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 1 lžička sušené majoránky 1/2 lžičky sušené bazalky 1/2 lžičky sušeného česneku Postup přípravy pečených brambor zalitých smetanovou směsí
1. Oloupejte
brambory a nakrájejte je na co nejtenčí plátky. Pomůže mandolína nebo struhadlo, práce jde pak rychleji a plátky budou stejnoměrné.
2. Nakrájené
brambory dejte do studené vody a krátce je propláchněte. Smyje se tím část škrobu z povrchu a vrstvy se při pečení tolik neslepí do hutné hmoty. Pak je slijte a osušte.
3.
Slaninu nakrájejte na menší kostičky a cibuli na tenká kolečka nebo půlkolečka. Pekáč či zapékací misku vymažte máslem nebo olejem.
4. Brambory dejte do mísy a promíchejte je se
solí, pepřem, majoránkou a bazalkou. Koření rozložte co nejrovnoměrněji, aby jedna část nebyla mdlá a druhá přesolená.
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5. Na dno pekáče rozložte první vrstvu
brambor. Posypte ji částí slaniny a cibule. Pokračujte stejně dál, dokud nespotřebujete všechnu zeleninu i maso. Poslední vrstva má být z brambor.
6. V misce rozšlehejte
smetanu, mléko a 2 vejce. Přidejte trochu soli, pepře a sušený česnek. Směs nalijte rovnoměrně na připravené vrstvy v pekáči.
7. Povrch zasypte
strouhaným sýrem. Kdo má rád výraznější chuť, může použít část eidamu a část goudy. Sýr vytvoří nahoře pěknou opečenou krustu. Foto: Cooky.cz, Nakonec připravené brambory posypeme nastrouhaným sýrem.
8. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 45 minut. Pokud začne vršek tmavnout příliš rychle, přikryjte pekáč volně alobalem a posledních 10 minut ho zase odkryjte.
9. Po upečení nechte jídlo
10 minut stát. Vrstvy se zpevní a bude se lépe nabírat. Podávejte samotné, s kyselou okurkou nebo se zeleninovým salátem. V lednici vydrží do druhého dne a ohřáté chutná pořád dobře. Rady z domácí kuchyně šikovné hospodyňky Jestli chcete výraznější chuť, přidejte mezi vrstvy špetku kmínu. Objevuje se i v některých domácích verzích pečených brambor. Máte-li slaninu hodně tučnou, uberte trochu sýra na povrchu. Jídlo pak nebude zbytečně těžké. Krájejte brambory opravdu tence. Silnější plátky by za 45 minut nemusely změknout tak, jak mají. Zbytky se dají druhý den ohřát na pánvi. Spodek pak příjemně zkřehne a chutná skoro jako čerstvě upečený. Jestli chcete křupavější vršek, dejte pekáč na posledních 5 minut pod gril. Jen od trouby neodcházejte, sýr umí zezlátnout během chvilky.
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