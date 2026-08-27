U Kynšperku zemřel motorkář po střetu s nákladním autem, jehož řidič pil

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U Kynšperku zemřel motorkář po střetu s nákladním autem, jehož řidič pilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Řidič elektrického motocyklu zemřel dnes odpoledne při střetu s nákladním autem na silnici 606 u Kynšperku nad Ohří. Silnice je zcela uzavřená a na místě zasahují složky záchranného systému.
Ilustrační foto.
Zdroj: Daniela Drozdová
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