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Telecí tomahawk z grilu je víkendová specialita pro ty, kteří chtějí něco extra speciálního

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Telecí tomahawk není jídlo na úterý mezi dvěma maily. Je to spíš kus masa na víkend, kdy člověk chvíli postojí u grilu a hlídá, aby ho zbytečně nepřetáhl. S liškovou omáčkou a pečenými bramborami z něj ale bez cirkusu uděláte oběd, který vypadá slavnostně a přitom stojí hlavně na pár poctivých pravidlech.
Fotografie ke grilovanému telecímu tomahawku

Fotografie ke grilovanému telecímu tomahawku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Není to jen maso na efekt: Grilovaný telecí tomahawk překvapí křehkostí, šťávou i poctivou grilovací chutí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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