Telecí tomahawk z grilu je víkendová specialita pro ty, kteří chtějí něco extra speciálního

Telecí
tomahawk není kus masa, který by člověk házel na pánev mezi dvě schůzky. Je to spíš víkendová záležitost. Chvíli si u grilu stojíte, hlídáte teplotu a nepouštíte to z oka. S a liškovou omáčkou pečenými bramborami z toho ale bez velkého efektu vznikne oběd, který vypadá slavnostně a přitom stojí hlavně na několika jednoduchých pravidlech.
To první je dost důležité:
maso nechte před grilováním povolit a po dopečení ho zase nechte odpočinout. U tomahawku se většinou počítá s kusem o váze kolem 700 až 900 gramů, což vystačí pro telecího 2 až 3 porce. pak trvá zhruba Grilování 18 až 25 minut, podle tloušťky masa. A pak je tu ještě ta chvíle, kterou lidé někdy odbydou, pět až deset minut mimo žár. Není to zdržování. Je to rozdíl mezi šťavnatým masem a kusem, který pustí šťávu do prkénka.
K telecímu mi sedí
omáčka, která ho nepřebije. Pepřová je samozřejmě jistota, salsa taky funguje, ale lišky se smetanou a trochou tymiánu působí klidněji. Telecí má jemnější chuť než hovězí a byla by škoda ji utopit v něčem příliš ostrém. Recept na grilovaný telecí tomahawk s liškovou omáčkou
Doba přípravy: 55 minut Co potřebujeme
Maso: 1 ks telecího tomahawku 1–2 lžíce oleje 1 stroužek česneku 1 snítka tymiánu nebo rozmarýnu 1 kousek másla podle chuti sůl a čerstvě mletý pepř
Lišková omáčka: 150–200 g čerstvých lišek 1 menší cibule nebo šalotka 1 lžíce másla 150 ml smetany ke šlehání 100 ml vývaru trochu tymiánu podle chuti sůl a pepř 1 lžička hladké mouky, případně na zahuštění
Pečené brambory: 500–600 g brambor 2 lžíce oleje podle chuti sůl a pepř 1 lžička sladké papriky podle chuti sušený nebo čerstvý česnek podle chuti bylinky Postup přípravy telecího tomahawku z grilu
1. Telecí tomahawk vyndejte z lednice aspoň 30 minut předem. Osušte ho, potřete olejem a z obou stran osolte a opepřete.
2. Brambory omyjte, nakrájejte na poloviny nebo větší měsíčky a promíchejte s olejem, solí, pepřem, paprikou a česnekem. Rozložte je na plech řeznou stranou nahoru a pečte při 200 °C asi 30 až 40 minut. Foto: Cooky.cz, Není to jen maso na efekt: Grilovaný telecí tomahawk překvapí křehkostí, šťávou i poctivou grilovací chutí
3. Rozpalte gril nebo grilovací pánev na vysokou teplotu. Maso zprudka opečte z obou stran, aby se zatáhlo a chytilo kůrku, potom stáhněte žár a dopékejte zhruba 18 až 25 minut podle tloušťky a požadovaného propečení.
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4. Ke konci grilování přidejte k masu máslo, česnek a tymián. Rozpuštěným máslem maso několikrát přelijte. Pomůže to chuti i tomu, aby povrch nevyschl.
5. Hotový tomahawk přesuňte na prkénko, volně přikryjte alobalem a nechte 5 až 10 minut odpočinout. Krájet hned by byla zbytečná chyba. Foto: Cooky.cz, Není to jen maso na efekt: Grilovaný telecí tomahawk překvapí křehkostí, šťávou i poctivou grilovací chutí
6. Mezitím na pánvi rozpusťte máslo a krátce na něm opečte najemno nakrájenou cibuli nebo šalotku. Přidejte lišky a několik minut je restujte, až pustí vůni i trochu šťávy.
7. Přilijte vývar, krátce provařte, potom přidejte smetanu a trochu tymiánu. Omáčku dochuťte solí a pepřem a na mírném ohni ji nechte pár minut zredukovat. Když chcete hustší konzistenci, rozmíchejte mouku v troše smetany a vmíchejte ji do omáčky.
8. Odpočinuté maso nakrájejte přes vlákno. Podávejte s pečenými bramborami a přelijte liškovou omáčkou. Hotovo.
TIP: Když lišky neseženete, dají se použít i hnědé žampiony. Chuť bude trochu méně lesní a víc zemská, ale pořád to funguje velmi dobře. Co když nemáte gril nebo chcete jinou přílohu?
Gril je ideální, o tom není sporu. Telecí tomahawk ale zvládnete i na těžké grilovací pánvi. Důležité je maso nejdřív prudce zatáhnout a pak ho dopéct na nižším žáru, případně krátce v troubě. Je to docela rozumná varianta pro dny, kdy venku lije a člověk nemá chuť stát s deštníkem u uhlíků.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline