Zlatavé pletýnky s měkkou střídou, které se hodí k máslu, pomazánce i jen tak

I dnes, kdy je v obchodech pečiva dost a dost, se člověku občas zasteskne po tom domácím. Tak si upeču vlastní chléb, rohlíky nebo právě tyhle domácí pletýnky. Z několika základních surovin vznikne měkké kynuté pečivo se zlatou kůrkou, které se hodí k máslu, marmeládě i kousku sýra. U nás mizí ještě vlažné a oceňuji i to, že šest kusů vyjde opravdu na pár korun.
Jakmile se bytem začne šířit vůně
, všichni se nějak nenápadně motají kolem trouby a ptají se, kdy už to bude. Přesně tenhle typ kynutého těsta mám nejradši. Žádné složitosti, jen dobré těsto, trochu trpělivosti a pak to první křupnutí do domácího pečiva čerstvé kůrky.
Můj tip je těsto zbytečně nepřemoučnit. Klidně ho při hnětení nechte trochu měkčí, než by se na první pohled zdálo ideální. Právě to často rozhodne o tom, jestli budou pletýnky vláčné i další den. Pletýnky patří k domácímu pečivu, které se vrací do módy
Domácí pletýnky nejsou žádná novinka. Spíš stará klasika, která se v řadě rodin pekla hlavně o víkendech. V jednom z podzimních textů o domácím pečivu se připomíná, že pletýnky se hodí na snídani, svačinu i jen tak, ještě teplé po vytažení z trouby. A to sedí. Nejsou to obyčejné rohlíky z obchodu, které člověk sní bez většího povšimnutí. Mají vlastní tvar, vůni i trochu svátečnější náladu. Recept na levné domácí pletýnky
Doba přípravy: přibližně 25 minut práce + kynutí Doba kynutí: asi 60 minut Doba pečení: 20 minut Počet porcí: 6 pletýnek Ingredience pro přípravu 500 g hladké mouky 250 ml vlažného mléka 25 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 60 g rozpuštěného sádla nebo másla 1 vejce do těsta 1 vejce na potření 1 lžíce mléka na potření 1 lžíce sezamu nebo máku na posypání, není nutné Postup přípravy levných a křupavých pletýnek
1. Do menší misky rozdrobte
droždí, přidejte cukr, asi 2 lžíce vlažného mléka a lžíci mouky. Promíchejte jen krátce a nechte v teple asi 10 minut, až vzejde kvásek.
2. Do větší mísy dejte
hladkou mouku, sůl, vejce, zbytek mléka, vzešlý kvásek a rozpuštěné sádlo nebo máslo. Vypracujte hladké těsto. Hněťte alespoň 8 až 10 minut, aby bylo pružné a moc se nelepilo ke stěnám mísy.
3. Těsto přikryjte utěrkou a nechte kynout na teplém místě asi
45 až 60 minut. Mělo by zhruba zdvojnásobit objem.
4. Vykynuté
těsto přendejte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a rozdělte ho na 6 stejných dílů. Kdo chce přesnější výsledek, může si vzít na pomoc váhu.
5. Každý díl rozdělte ještě na
3 prameny a vyválejte z nich stejně silné válečky. Ty pak spleťte jako cop. Konce dobře přitiskněte pod těsto, aby se při pečení nerozjely.
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6. Pletýnky přeneste na plech vyložený pečicím papírem. Nechte je ještě
15 až 20 minut dokynout. Právě tohle krátké druhé kynutí udělá s pečivem hodně.
7. V hrnečku rozšlehejte
vejce s lžící mléka a pletýnky touhle směsí potřete. Pokud chcete, posypte je sezamem nebo mákem.
8. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 20 minut. Sledujte barvu. Každá trouba peče trochu jinak a někdy stačí o dvě minuty méně, jindy o dvě víc.
9. Po upečení nechte pletýnky krátce vychladnout na mřížce. Podávejte je ještě vlažné s
máslem, medem, marmeládou nebo ke slané snídani se sýrem a zeleninou. V uzavřené dóze vydrží měkké do druhého dne, nejlepší jsou ale čerstvé. Foto: Cooky.cz, Domácí křupavé pletýnky Rady hospodyňky k domácímu pečivu a jeho přípravě Při pletení dělejte prameny stejně silné, jinak bude jedna strana vyšší a druhá nižší. Pokud je těsto po kynutí moc živé a stahuje se, nechte ho na vále odpočinout ještě 5 minut. Pak půjde tvarovat mnohem lépe. Sádlo dává pletýnkám trochu starosvětskou chuť a jemnější střídku. S máslem budou zase o něco voňavější. Nejlepší jsou ten den, ale zbylé pletýnky se dají druhý den krátce ohřát v troubě a znovu pěkně změknou. Jestli chcete mít pletýnky na ráno a nechce se vám vstávat s droždím za kuropění, připravte těsto večer, nechte ho krátce rozjet a pak ho dejte do lednice. Ráno ho jen rozdělíte, spletete a necháte dokynout. U kynutého pečiva je to malý trik, který doma šetří čas.
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