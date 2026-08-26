Mrkvový závin s jablečnou náplní: Jednoduchý domácí moučník, který zaujme šťavnatostí i vůní

Zkoušeli jste někdy závin ve zdravější podobě, třeba s mrkví? Těsto není nijak složité, dobře se vyvaluje a díky jemně nastrouhané mrkvi zůstává po upečení křehké, ale ne suché. Já do náplně dávám nejraději jablka, hrst rozinek, vlašské ořechy a jen trochu skořicového cukru.
Je to přesně ten
, který se nakrájí k nedělní kávě a za chvilku z něj zbude poslední kus. moučník Mrkvové těsto navíc nepůsobí těžce, což není u každého závinu samozřejmost.
Na přípravě není nic záludného. V receptech na mrkvový závin se ostatně pořád opakuje v zásadě totéž: těsto vypracovat, nechat odpočinout a pak ho rozdělit na několik částí a vyválet. Přesně tak postupuju i já.
Můj tip: Pokud jsou jablka hodně šťavnatá, lehce je vymačkejte a těsto podložte trochou strouhanky. Závin se pak nerozmočí a po upečení si drží tvar. Mrkvové těsto je stará dobrá domácí vychytávka
Mrkvový závin stojí trochu stranou vedle listového nebo taženého . A přitom je to škoda. V domácích kuchyních se drží už dlouho hlavně proto, že je štrúdlu jednodušší na přípravu a snese i menší nepřesnosti. V běžně dostupných receptech bývá základ stejný: do mouky přijde jemně nastrouhaná mrkev, tuk, trochu cukru a kypřicí prášek. Výsledek je těsto, které není potřeba nijak složitě natahovat. Recept na křehký mrkvový závin s jablečnou náplní
Délka pečení: asi 20 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: podle velikosti 3 až 4 záviny Ingredience pro přípravu
Těsto: 200 g jemně nastrouhané mrkve 400 g hladké mouky 1 balení kypřicího prášku do pečiva 2 lžíce moučkového cukru 3 lžíce mléka 1 kostka měkkého másla nebo Hery
Náplň: 5 až 6 kusů jablek, nastrouhaných 2 až 3 lžíce strouhanky podle šťavnatosti jablek 2 hrsti rozinek 2 hrsti nasekaných vlašských ořechů 1 až 2 sáčky skořicového cukru
Dokončení: Postup přípravy domácího závinu z mrkvového těsta
1. Do větší mísy dejte
hladkou mouku, kypřicí prášek, moučkový cukr, jemně strouhanou mrkev, mléko a měkké máslo. Všechno rukama nebo robotem zpracujte na hladké těsto.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie nebo přikryjte a dejte aspoň na 30 minut do lednice. Po odležení se s ním pracuje klidněji a při válení se tolik nelepí. Mezitím si připravte jablečnou náplň
3. Jablka oloupejte, nahrubo nastrouhejte a když pustí hodně šťávy, lehce je vymačkejte. Je to drobnost, ale na výsledku je znát.
4. K
jablkům přidejte rozinky, nasekané vlašské ořechy a podle chuti skořicový cukr. Já už obyčejný cukr nedávám, jablka bývají sladká dost.
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5. Troubu předehřejte na
180 °C a připravte si plech s pečicím papírem. Odležené těsto rozdělte na 3 nebo 4 části, podle toho, jak velké záviny chcete.
6. Každý díl
těsta rozválejte na pomoučeném válu na obdélník. Střední pruh můžete lehce posypat strouhankou, což je osvědčený způsob, jak zachytit přebytečnou šťávu z jablek.
7. Na těsto rozložte
jablečnou náplň, ale ne až úplně ke krajům. Okraje nechte volné, aby šly dobře přehnout a náplň při pečení neutíkala ven.
8. Závin opatrně zaviňte, konce založte dospod a přeneste ho na plech. Stejně připravte i zbylé kusy.
9. Povrch potřete rozšlehaným
vajíčkem. Díky tomu bude po upečení pěkně zlatý a na pohled takový ten poctivý, domácí.
10. Pečte v předehřáté troubě asi
20 minut, dokud nebude povrch pěkně zezlátlý. Každá trouba peče trochu jinak, takže posledních pár minut je lepší hlídat.
11. Upečený
mrkvový závin nechte chvíli vychladnout, pak ho nakrájejte na šikmé řezy. Nejlepší je ještě ten den ke kávě nebo čaji, ale v chladu vydrží pěkný i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Mrkvový závin s jablky Pár rad na závěr na mrkvový závin v praxi Jestli chcete jemnější náplň, nastrouhaná jablka předem krátce promíchejte se skořicovým cukrem a nechte pár minut stát. Do náplně můžete přidat i trochu citronové kůry, pokud máte rádi svěžejší chuť. Když budete závin krájet ještě vlažný, vezměte pilkový nůž. Křehké těsto se nebude zbytečně lámat. Když chci, aby byl povrch ještě o něco křehčí, potřu závin vajíčkem jen velmi tence. Silnější vrstva sice udělá lesk, ale jemné těsto je nejlepší, když zůstane lehké a nepůsobí těžce.
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