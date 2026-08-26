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Mrkvový závin s jablečnou náplní: Jednoduchý domácí moučník, který zaujme šťavnatostí i vůní

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Když chci ke kávě upéct něco domácího, ale nechce se mi tahat klasický štrúdl, přichází na řadu mrkvový závin s jablečnou náplní. Těsto je překvapivě snadné, hezky se vyvaluje a díky jemně strouhané mrkvi zůstává po upečení křehké i vláčné. U nás doma do něj patří jablka, hrst rozinek, vlašské ořechy a jen trochu skořicového cukru.
Obrázek k receptu na Mrkvový závin s jablečnou náplní: Jednoduchý domácí moučník, který zaujme šťavnatostí i vůní

Obrázek k receptu na Mrkvový závin s jablečnou náplní: Jednoduchý domácí moučník, který zaujme šťavnatostí i vůní

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Mrkvový závin s jablečnou náplní: Jednoduchý domácí moučník, který zaujme šťavnatostí i vůní
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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