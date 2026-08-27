Cuketové zelí ve sklenicích je praktická a zdravá zásoba k masu, knedlíkům i rychlé večeři

Když se cukety v létě rozrostou, bývá jich rázem víc, než člověk stihne sníst k obědu nebo dát na gril. Jednou jsem jich měla tolik, že jsem je nosila sousedům po okolí. A pak jsem z těch přemnožených cuket zkusila udělat zelí na zimu. Vyšlo výborně. Rozhoduje hlavně správné dochucení cibulí, octem, solí a kmínem. Bez toho to prostě nemá ten správný tah.
Nejlépe se mi osvědčila
větší dávka. Vyplatí se vytáhnout robot, nastrouhat najednou několik kilo cukety a naplnit spíž něčím, co v zimě sedne k masu, bramborám i obyčejné . A když jsou doma přerostlé kusy, tím líp. Právě na takové zpracování jsou jako dělané. Sympatické je i to, že recept není nijak složitý. sekané Cuketa pustí šťávu sama, takže směs po promíchání hezky sedne a sklenice se plní docela snadno.
Můj tip je prostý: Pokud jsou cukety hodně vodnaté, nemačkejte je předem úplně dosucha. Trocha vlastní šťávy ve sklenici nevadí, spíš naopak. Směs se při nepřipálí a zůstane příjemně šťavnatá. sterilaci Cuketa ve spíži dává větší smysl, než by se zdálo
Cuketové zelí není žádná sezónní novinka. V domácích kuchyních se objevuje hlavně jako praktický způsob, jak využít
větší nebo přerostlé cukety, které už člověk nechce pořád jen smažit nebo přidávat do . Podle některých receptových zdrojů je základ pořád stejný: nahrubo strouhaná cuketa, cibule, ocet, cukr, sůl a kmín. Tahle kombinace dá výsledku polévky známou zelnou chuť. Recept na sterilované cuketové zelí do skla
Doba přípravy: zhruba 35 minut Doba odležení: asi 30 minut Doba sterilace: 20 minut Počet sklenic: přibližně 6 až 8 sklenic podle velikosti Ingredience pro přípravu 4 kg oloupané a vydlabané cukety 750 g cibule 500 g cukru 500 ml octa 50 g soli 2 lžičky kmínu Postup přípravy domácího zavařené zelí z cukety
1. Připravte si cukety. Oloupejte je, rozpulte a vydlabejte měkký střed se semeny. Pak je nahrubo nastrouhejte. Když dělám větší dávku, beru na pomoc robot a jde to hned.
2. Oloupejte cibuli a nakrájejte ji najemno. Nemusí být rozmixovaná úplně na kaši, ale větší kusy bych tam nenechával, v hotovém zelí by zbytečně rušily.
3. Ve velké míse nebo čistém lavoru promíchejte nahrubo strouhanou cuketu s cibulí. Přisypte cukr, sůl a kmín, nakonec přilijte ocet.
4. Všechno dobře promíchejte, aby se koření i ostatní suroviny dostaly všude. Směs nechte asi 30 minut stát. Tahle pauza se vyplatí, protože cuketa pustí šťávu a chutě se propojí. Foto: Cooky.cz, Ve velké míse všechny ingredience řádně promícháme .
5. Po odležení směs ještě jednou promíchejte. Pokud je na dně dost šťávy, je to v pořádku. Přesně tohle chceme.
6. Připravte si čisté zavařovací sklenice a víčka. Sklenice naplňte cuketovou směsí asi 1 až 2 cm pod okraj. Lehce upěchujte, ale ne tolik, aby se všechna šťáva vytlačila pryč.
7. Okraje sklenic otřete dočista a pevně zavíčkujte. To se nevyplácí odbývat, protože špatně očištěný okraj bývá problém číslo jedna.
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8. Sterilujte při 80 °C po dobu 20 minut. Použít můžete zavařovací hrnec nebo jiný postup, který máte doma vyzkoušený.
9. Po sterilaci sklenice opatrně vyndejte, na chvíli je obraťte dnem vzhůru a pak je nechte vychladnout. Uložte je na chladné a tmavé místo.
10. Cuketové zelí nechte alespoň pár týdnů odležet. V zimě ho podávejte jako přílohu k pečenému masu, bramborám nebo karbanátkům. Po otevření uchovávejte sklenici v lednici a spotřebujte co nejdřív. Rady z domácí kuchyně k přípravě cuketového zelí
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