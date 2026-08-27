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Cuketové zelí ve sklenicích je praktická a zdravá zásoba k masu, knedlíkům i rychlé večeři

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Když se cukety v létě rozjedou, bývá jich najednou víc, než člověk stihne spotřebovat do oběda nebo na gril. Právě tehdy u nás doma přichází na řadu cuketové zelí do skla – je levné, praktické a překvapivě podobné klasickému zelí, hlavně díky cibuli, octu, soli a kmínu. Dělám ho už několik sezon a v zimě jsem za každou sklenici opravdu ráda.
Obrázek k receptu na Zelí z přemnožených cuket na zimu

Obrázek k receptu na Zelí z přemnožených cuket na zimu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Zelí z přemnožených cuket na zimu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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